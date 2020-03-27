В Сочи запретили бронь и заселение в отели во время нерабочей недели

Вениамин Кондратьев (Фото: kondratyevvi / Instagram)

C 28 марта по 5 апреля в городе-курорте Сочи запрещено бронировать и заселяться в отели и гостиницы из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

«Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы», — написал губернатор.

Он отметил, что бронирование гостиниц в Сочи резко выросло после объявления президентом России длинных выходных.

В городе также закроют на время нерабочей недели все торговые центры, парки и ограничат посещение точек общепита, они смогут продавать еду только на вынос.

Кондратьев уточнил, что власти готовы временно закрыть санатории и предприятия, где появится хотя бы один заболевший.