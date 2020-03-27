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В Сочи запретили бронь и заселение в отели во время нерабочей недели

Вениамин Кондратьев (Фото: kondratyevvi / Instagram)

C 28 марта по 5 апреля в городе-курорте Сочи запрещено бронировать и заселяться в отели и гостиницы из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

«Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы», — написал губернатор.

Он отметил, что бронирование гостиниц в Сочи резко выросло после объявления президентом России длинных выходных.

В городе также закроют на время нерабочей недели все торговые центры, парки и ограничат посещение точек общепита, они смогут продавать еду только на вынос.

Кондратьев уточнил, что власти готовы временно закрыть санатории и предприятия, где появится хотя бы один заболевший.

Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю
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Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил не приезжать в город в ближайшую неделю из-за угрозы распространения коронавируса. В городе закрыты бассейны, фитнес-центры, аквапарки, театры, развлекательные центры, ночные клубы и фуд-корты. На подъездах к Сочи усилили санитарно-эпидемиологический контроль.

В Краснодарском крае на 27 марта госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 289 человек. Выявлено девять заболевших.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Сочи, коронавирус
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