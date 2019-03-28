Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций

Совет директоров En+ Олега Дерипаски принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018-го из-за «беспрецедентных вызовов», однако независимый председатель совета лорд Грегори Баркер получит «скромный бонус»

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.

«Я получу бонус», — сказал он. По его словам, речь идет о «сравнительно скромной» сумме. Точный размер выплаты будет известен после публикации годового отчета En+ в Лондоне, отмечает издание. Баркер подчеркнул, что, несмотря на соглашение с властями США, Дерипаска сохранил возможность участия в управлении компанией, за счет назначения четырех из 12 директоров, но уже не контролирует правление.

Ранее совет директоров En+ принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018-го. Компания объяснила это «беспрецедентными вызовами», с которыми столкнулась в прошлом году — Минфин США ввел санкции против нее, UC Rusal и других структур Дерипаски, сам бизнесмен также попал в санкционный список.