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Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций
Совет директоров En+ Олега Дерипаски принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018-го из-за «беспрецедентных вызовов», однако независимый председатель совета лорд Грегори Баркер получит «скромный бонус»
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.

«Я получу бонус», — сказал он. По его словам, речь идет о «сравнительно скромной» сумме. Точный размер выплаты будет известен после публикации годового отчета En+ в Лондоне, отмечает издание. Баркер подчеркнул, что, несмотря на соглашение с властями США, Дерипаска сохранил возможность участия в управлении компанией, за счет назначения четырех из 12 директоров, но уже не контролирует правление.

Бизнес
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

Ранее совет директоров En+ принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018-го. Компания объяснила это «беспрецедентными вызовами», с которыми столкнулась в прошлом году — Минфин США ввел санкции против нее, UC Rusal и других структур Дерипаски, сам бизнесмен также попал в санкционный список.

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От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США

В начале 2019-го ограничения с компаний сняли, этому предшествовало заключение Дерипаской с властями США соглашения, известного как «план Баркера». Бизнесмен сократил свою долю в En+ с 70 до 44,95% и отказался от корпоративного и акционерного управления компанией. Места в совете директоров получили граждане США и Великобритании, а контакты директоров En+ с американским Минфином будут проводить через Баркера.

Баркера переназначили председателем совета директоров En+ 8 января, он и Филипп Мэйлэйт — единственные члены совдира, входившие в него до санкций США. Газета The Times писала, что для работы в En+ Баркер покинул палату лордов Великобритании. По данным издания, он уведомил лордов о своем решении 11 февраля и с тех пор не голосовал.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Баркер, En+
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