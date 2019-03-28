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En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
Компания решила не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, такое решение принял совет директоров. В прошлом году En+ подпала под американские санкции
Фото: Сергей Капухин / Reuters

Совет директоров En+ Group решил не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании, объявившей в четверг годовые результаты.

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении. В то же время компания подтвердила приверженность дивидендной политике, объявленной ранее.

На фоне решения компании стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) группы En+ на Московской бирже снизилась на 9%, до 500,4 руб. за бумагу.

Дивидендная политика En+ предусматривает выплату акционерам 100% полученных дивидендов от UC Rusal и 75% (но не менее $250 млн в год) от свободного денежного потока, сгенерированного компаниями энергетического сегмента En+. Общий объем дивидендных выплат, направленных акционерам за 2017 год, с учетом промежуточных составил $394 млн.

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В апреле 2018 года против En+ были введены санкции США. Олег Дерипаска отказался от акционерного и корпоративного контроля в компании и в начале 2019 года OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) объявило о решении снять санкции с En+, а также с еще двух компаний, ранее подконтрольных бизнесмену — UC Rusal и «Евросибэнерго». Сам Дерипаска остался в санкционных списках США.

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До этого бизнесмен контролировал около 70% En+, которой принадлежало 48,13% UC Rusal. Сейчас у En+ доля в 50,12%, и в будущем она должна увеличится до 56,88%, что станет результатом сделки с швейцарской Glencore: она отдала свои акции в Rusal в обмен на пакет En+. Доля Дерипаски в En+ сократилась до 44,95%.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: UC Rusal, En+ Group, Олег Дерипаска
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