En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

Компания решила не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, такое решение принял совет директоров. В прошлом году En+ подпала под американские санкции

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Совет директоров En+ Group решил не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании, объявившей в четверг годовые результаты.

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении. В то же время компания подтвердила приверженность дивидендной политике, объявленной ранее.

На фоне решения компании стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) группы En+ на Московской бирже снизилась на 9%, до 500,4 руб. за бумагу.

Дивидендная политика En+ предусматривает выплату акционерам 100% полученных дивидендов от UC Rusal и 75% (но не менее $250 млн в год) от свободного денежного потока, сгенерированного компаниями энергетического сегмента En+. Общий объем дивидендных выплат, направленных акционерам за 2017 год, с учетом промежуточных составил $394 млн.