«Роснефть» выявила злоупотребления в представительстве на Дальнем Востоке

«Роснефть» выявила злоупотребления в представительстве на Дальнем Востоке

В декабре прошлого года «Роснефть» решила ликвидировать свое представительство на Дальнем Востоке. В работе подразделения были выявлены злоупотребления

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Служба безопасности «Роснефти» обнаружила злоупотребления в представительстве компании на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Все материалы о проверке переданы правоохранительным органам.

В компании также сообщили, что в конце 2018 года приняли решение о закрытии представительства, а сейчас «ликвидационные процедуры» уже завершаются. «Всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении», — добавили в «Роснефти».

Ранее источник РБК сообщил, что в Хабаровском крае был задержан глава представительства «Роснефти» Геннадий Кондратов.

Источник «РИА Новости» также сообщал об обысках в здании представительства «Роснефти» в Хабаровске.