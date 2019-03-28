«Роснефть» выявила злоупотребления в представительстве на Дальнем Востоке

Кроме того, силовики задержали экс-министра по развитию Дальнего Востока, бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева. По словам собеседника РБК, следственные действия идут в рамках дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.
Задержали также доверенное лицо Ишаева, зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. В здании правительства Хабаровского края прошли обыски, подтвердили в его пресс-службе.
Обыски в здании правительства Хабаровского края также прошли на прошлой неделе, 18 марта. По словам пресс-секретаря губернатора Сергея Фургала Надежды Томченко, глава региона «начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе в лесной». По ее словам, «проверка проводится в отношении некоторых бывших членов прежнего правительства».
Источник издания «Восток-Медиа» в правительстве области уточняет, что обыски шли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона, ущерб по которому оценивается почти в 10 млрд руб. Следственные действия прошли в кабинетах первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, который также является министром финансов края, кабинете вице-губернатора и министра экономического развития края Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.
По данным газеты «Коммерсантъ», все эти мероприятия связаны с уголовным делом в отношении бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и экс-гендиректора ООО «Азия Лес», действующего президента крупнейшего дальневосточного лесоперерабатывающего предприятия BM Group Александра Пудовкина.