Морские порты для перевалки угля в 2024 году оказались недозагружены

Эффективность экспортных поставок энергетического угля снизилась по всем направлениям из-за его удешевления в 2024 году. Исправить сложившуюся ситуацию помогли бы преференции при перевозке угля в направлении портов

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По итогам 2024 года загрузка портовых мощностей по перевалке угля на морских терминалах в европейской части России составила 45%, или 76,5 млн т против 50,5% годом ранее, подсчитали в агентстве NEFT Research. Аналогичную ситуацию аналитики отметили на Дальнем Востоке, где загрузка угольных портов в прошлом году снизилась до 57% (93 млн т) при 64% от их совокупной мощности в 2023 году. Следствием такой динамики стали ограничения железнодорожных перевозок (с октября 2024 года РЖД проводит активную работу по сокращению вагонного парка на сети. — РБК) и снижение рентабельности экспорта на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Грузооборот российских морских портов в 2024 году сократился в общей сложности на 2,3% к уровню 2023 года, составив 886,3 млн т, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. Наиболее заметное сокращение грузооборота зафиксировано в портах Азово-Черноморского (минус 5,4%, до 275,7 млн т) и Дальневосточного (минус 2,3%, до 236,5 млн т) бассейнов.

О недозагруженности западных портов в 2024 году упоминал в недавнем письме в Минэнерго и РЖД замминистра транспорта Алексей Шило, предлагая субсидировать железнодорожные перевозки энергетического угля на экспорт в этом направлении. Речь идет о введении целевой субсидии из бюджета или резервного фонда правительства, аналогично механизму транспортировки нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и авиакеросина) в направлении Дальневосточного федерального округа, который действует последние два года при ставке до 4 тыс. руб. за тонну груза.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам заняться разработкой антикризисной программы для угольной отрасли, находящейся в затруднительном положении на фоне убыточности экспорта твердого топлива и в то же время роста логистических издержек (к концу 2024 года расходы на транспортировку в стоимости угля на FOB Восточный достигала порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно). В частности из-за этого, некоторые угледобывающие предприятия, в числе которых разрезы и шахты под управлением крупных игроков рынка в Кузбассе, в 2024 году приостанавливали операционную деятельность. Среди поручений Новака также — выработка «необходимых условий» по обеспечению вывоза угля в порты Северо-Запада и Юга.

В период 13 — 19 января 2025 года объем перевалки твердого топлива в портах всех направлений вырос на 0,1% к предыдущей неделе. При этом цены на энергетический уголь на базисе FOB снижались: по оценке NEFT Research, стоимость топлива калорийностью 6000 (марка Д) на Дальнем Востоке упала на 0,4%, до 9,7 тыс. руб. за тонну неделя к неделе, на Балтике — на 3,2%, до 7,5 тыс. руб., на Юге — на 4,1%, до 8 тыс. руб.

На морских угольных терминалах действительно отмечается существенный профицит мощностей, однако оценка загрузки портов европейского направления в 45% «представляется» завышенной, говорит Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал». «Учитывая, что ОТЭКО (управляет крупнейшим терминалом навалочных грузов в порту Тамань, его ежегодная мощность составляет более 70 млн т. — РБК) планирует перевалить 40 млн т в текущем году при фактических по итогам 2024 года 12 млн т, я бы говорил о 33-35% загрузке», — рассуждает эксперт.

По мнению Худалова, одной из мер, которая поможет «выправить» ситуацию со сниженной загрузкой угольных терминалов, может быть предоставление грузоотправителям скидки на транспортировку угля по железной дороге по направлениям (понижающих коэффициентов к тарифу РЖД, полностью отменены с 1 января 2025 года. — РБК). «Конъюнктура и санкции продолжают выдавливать российский уголь с экспортных рынков. В стране пора задуматься о создании энергоизбыточных территорий на базе угольной генерации для привлечение инвесторов в дата-центры и энергоемкое производство», — заключает он.

В NEFT Research также полагают, что инструментами стимулирования поставок угля в западном направлении могут выступить частичное субсидирование тарифа РЖД из госбюджета, дополнительно скидка 12,8% к тарифу РЖД и возобновление действия понижающих коэффициентов при экспорте твердого топлива.