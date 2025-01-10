Крупнейший морской угольный терминал предупредил о рисках недозагрузки

Руководство угольного порта Восточный в Находке попросило Владимира Путина обеспечить его загрузку на уровне не менее 35 млн т угля в 2025 году. Сейчас порт стоимостью более $800 млн загружен менее чем наполовину

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Руководство порта Восточный в Находке попросило президента Владимира Путина обеспечить загрузку терминала углем в 2025 году на уровне не менее 35 млн т, или на 40% выше, чем по итогам 2024 года. Об этом говорится в декабрьском обращении управляющего директора АО «Восточный порт» Вадима Байбака, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник РБК, знакомый с содержанием документа.

Вложения в модернизацию и расширение мощностей, которые делались в соответствии с утвержденной государственной стратегией развития отрасли, оказались «фактически невостребованными», а планы развития социальной инфраструктуры под угрозой срыва, указано в документе.

Путин расписал письмо вице-премьеру Александру Новаку с пометкой «Доложите».

В пресс-службе Восточного порта, аппарате Новака и Минтрансе от комментариев отказались. РБК направил запрос в Минэнерго и пресс-секретарю президента.

Чем известен порт

Восточный порт — крупнейший в России морской угольный терминал, расположен в бухте Врангеля, в восточной части Находки Приморского края. Модернизация порта, или строительство третьей очереди, началась в 2012 году. Третью очередь запустили в сентябре 2019 года, тогда мощность порта увеличилась вдвое, до 55 млн т. Общий объем инвестиций в Восточный превышает $800 млн, указывается в письме, и он построен без привлечения государственных средств.

При этом порт остается загруженным менее чем наполовину: «Фактически вложения в модернизацию и увеличение мощности по перевалке, реализованные в соответствии с утвержденными государственными стратегиями по развитию угольной промышленности и железнодорожного транспорта, оказались невостребованными, и на сегодня крупнейший высокотехнологичный специализированный угольный терминал с новыми глубоководными причалами, имеющий самую высокую скорость обработки вагонов, работает не более чем на 50% от своей мощности».

Ожидаемая перевалка по итогам 2024-го — 25 млн т, «что на 1,3 млн т меньше уровня, достигнутого до начала модернизации». В 2025 году инвестор ожидает дальнейшего снижения объемов перевозок в адрес терминала. Это приведет к ухудшению экономических показателей компании и снижению объемов налоговых отчислений в бюджеты. Кроме того, компания не сможет реализовать запланированные социальные проекты.

Компания планировала построить в поселке Врангель жилой квартал за 10 млрд руб., «что позволит полностью обновить жилищный фонд за счет частной инициативы». В 2024 году АО «Восточный порт» профинансировало строительство ледовой арены «Восточный» за 1 млрд руб.

В пресс-службе РЖД сказали, что компания в соответствии с поручениями руководства страны продолжает расширять мощности Восточного полигона. Его возможности используются на максимальном уровне, все вновь вводимые мощности «незамедлительно включаются в работу».

«Заявки на перевозку груза подает грузоотправитель. РЖД самостоятельно не выбирают ни груз, ни адрес его доставки. Приоритет в согласовании заявок определяется по правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта», — отметил представитель холдинга. Он добавил, что целевые параметры пропускной и провозной способности участков сети РЖД основаны как на макроэкономических прогнозах, так и на конкретных планах грузоотправителей и грузополучателей, которые официально запрашиваются для проработки конкретных мероприятий. Итоговый перечень этих мероприятий становится основой инвестпрограммы РЖД, которую утверждает правительство.

Как менялась структура собственности Восточного порта

До 2022 года контролирующими акционерами Восточного порта были Андрей Бокарев (36-е место в рейтинге российского Forbes с оценкой состояния в $3,9 млрд) и Искандар Махмудов (21-е место; $8,3 млрд). Бизнесмены также были совладельцами: в одной из крупнейших в России угольных компаний АО «УК «Кузбассразрезуголь», производителя меди, цинка и драгоценных металлов — ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», морского угольного терминала «Ростерминалуголь» в Усть-Луге и крупнейшего в стране производителя подвижного состава для железных дорог — «Трансмашхолдинг».

В апреле 2022 года бизнесмены попали под санкции Великобритании, после чего покинули советы директоров компаний и перестали быть их контролирующими акционерами. В сентябре 2023 года Бокарев и Махмудов попали в SDN-лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как изменятся поставки угля в дальневосточные порты в 2025 году

В 2024 году уголь занял около 60% мощностей Восточного полигона РЖД, на восток вывозилось 99,35 млн т из шести регионов — Кемеровской и Иркутской областей, республик Хакасия, Тува, Бурятия и Саха (Якутия). Наибольшая доля (54,1 млн т) пришлась на Кемеровскую область, на Якутию — 26,3 млн т, на Бурятию — 8,5 млн т, Хакасию — 6,5 млн т, Иркутскую область — 3,3 млн т, Туву — 0,65 млн т.

Механизм отдельных соглашений введен, чтобы обеспечить стабильную работу угольных предприятий Сибири в условиях ограниченной пропускной способности железной дороги. Но он не позволяет РЖД везти более маржинальные грузы: нефтяные грузы, металлическую руду, удобрения и зерно. Президент РЖД Олег Белозеров в октябре обращался к Владимиру Путину с просьбой отказаться от этого механизма в 2025 году, в противном случае РЖД пришлось бы сократить инвестпрограмму из-за потери части доходов, которые холдинг мог бы получить на перевозке более прибыльных грузов. Белозеров оценивал потенциальные потери РЖД в случае продления соглашений в 2025 году в 25 млрд руб.

По итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций было решено, что РЖД обеспечат вывоз угля из Кемеровской области на уровне 54,1 млн т и он будет вывозиться в рамках приоритетной третьей очереди. Уголь из других регионов будет вывозиться по правилам недискриминационного доступа (ПНД). ПНД — общие правила для всех грузоотправителей, предусматривающие очередность вывоза грузов разных категорий, вступившие в силу с 2025 года.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что после отмены квот на перевозку угля в направлении портов Дальнего Востока всех регионов, кроме Кузбасса, грузовая база твердого топлива, вероятно, сократится. «Инвестпрограмма РЖД в 2025 году сократится, что снизит количество ремонтных окон. Но, с другой стороны, РЖД долго боролись за увеличение поставок по Восточному полигону более маржинальных грузов, и частично они этого добились. Теперь госмонополия планирует активно привлекать эти грузы, поэтому по углю будет непростая ситуация: его погрузка в направлении дальневосточных портов в 2025 году с высокой долей вероятности снизится», — уверен эксперт.