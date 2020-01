Аналитик «Финама» Алексей Калачев называет версию о скупке акций «Мечела» инсайдером правдоподобной. «Об этом говорит как непропорционально большой объем торговли, в десятки раз превышающий среднедневные обороты, так и то, что рост отмечается не только на Московской бирже, но и в Нью-Йорке», — говорит он. По его словам, скупка может быть связана с дедлайном по преимущественному праву выкупа заложенных под кредиты долей в Эльгинском месторождении, самом значимом активе компании. «Возможно, кто-то имеет информацию о том, что «Мечелу» удалось, несмотря на высокую долговую нагрузку, найти деньги для выкупа», — полагает аналитик. В компании и в «Газпромбанке» это не комментируют.

Вторая версия — ошибка инвестбанкиров

Ряд американских инвесторов обратили внимание на публикации завышенных рейтингов компании и рекомендаций «покупать» на основе данных сайта Marketbeat Ratings. По его данным, инвестбанки BMO Capital Markets, Royal Bank of Canada, Raymond James, Canaccord Genuity и CIBC повысили прогноз цены акций «Мечела» до $10–15. Однако эти банки не покрывают компанию, сообщили в «Мечеле». «На рынке ходит версия, что инвестбанкиры могли перепутать в своих рекомендациях две разные компании с очень похожим тикером: MTL US («Мечел» на Нью-Йоркской бирже) и канадскую MTL CN (Mullen Group ltd на бирже в Торонто)», — отметил старший персональный брокер «БКС Брокер» Сергей Кучин. Однако он считает эту причину не основной, поскольку акции конкурента «Мечела» «Распадской» сегодня также подорожали, но на 14%.

В пользу версии об ошибке говорит то, что рост котировок в Москве начался, глядя на торги в Нью-Йорке, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, высокий по сравнению с обычным объем торгов можно объяснить тем, что на Московской бирже сработали автоматические системы торгов.

Третья версия — пожары в Австралии

Пожары в Австралии (основном мировом поставщике коксующегося угля) приведут к дефициту угля на рынке, считает Кучин.

Лесные пожары начались в Австралии осенью 2019 года. Для борьбы с огнем власти решили мобилизовать около 3 тыс. военнослужащих. По последним данным, в результате пожаров погибли 24 человека.

Но пока влияние катаклизмов на цену ограничено, скептичен Худалов. По его данным, с начала января австралийский коксующийся уголь подорожал всего на 4%, до $142 за тонну. С ним соглашается и Калачев, отмечая незначительную динамику фьючерсов на уголь. Кроме того, «Мечел», по его словам, вряд ли сможет в полной мере воспользоваться конъюнктурой, учитывая невозможность резко нарастить добычу и недостаточную пропускную способность транспортной инфраструктуры в направлении рынков, традиционных для австралийского угля.