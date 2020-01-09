Почему «Мечел» подорожал более чем на 65% Три версии взлета акций проблемной компании Игоря Зюзина

Акции компании «Мечел» Игоря Зюзина подорожали в Нью-Йорке и Москве более чем на 65%. Аналитики называют три версии ажиотажа на биржах, среди которых — ошибка инвестбанкиров

Акции «Мечела» резко подорожали на Московской бирже в понедельник, 6 января, взлетев на 20%, до 75,7 руб. за бумагу. При этом объем торгов достигал 1,3 млрд руб., хотя обычно он не превышал 100 млн руб. В среду, 8 января (7 января — выходной день на Московской бирже), рост котировок продолжился, на пике стоимость акций поднималась до 104 руб. за штуку, что на 64,7% выше уровня закрытия финальных торгов 2019 года, однако к закрытию цена снизилась до 99,8 руб. (+58,06%). Объем торгов также был высоким — 5,7 млрд руб. В четверг акции компании снижались на 7,5%, до 92 руб., при объеме торгов в 2 млрд руб.

Росту на российском рынке предшествовал рост расписок «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Депозитарные расписки компании за 6–8 января подорожали с $2 до $3, на максимуме достигая $3,18.

Аналитики и участники фондового рынка называют три версии взлета акций «Мечела». В компании ограничились заявлением, что корпоративных новостей, способных повлиять на стоимость акций, не было.

Первая версия — инсайд

20 января наступит дедлайн по преимущественному праву «Мечела» на выкуп 49% крупного Эльгинского проекта у Газпромбанка, который получил этот пакет в рамках предыдущей реструктуризации задолженности металлургической компании в 2016 году. Если компания Зюзина не успеет найти деньги, то «Мечел» лишится преимущественного права, банк сможет продать долю стороннему покупателю. Претендентом на пакет является «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну. «А-Проперти» ждет решения кредиторов (основной — ВТБ) о реструктуризации долгов «Мечела»: в июне 2019 года компания направила банкам предложения по переносу начала выплат по долгу с 2020 на 2024–2026 годы. В ВТБ в четверг не сказали, принято ли решение по долгам «Мечела».