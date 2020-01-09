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Почему «Мечел» подорожал более чем на 65% Три версии взлета акций проблемной компании Игоря Зюзина
Акции компании «Мечел» Игоря Зюзина подорожали в Нью-Йорке и Москве более чем на 65%. Аналитики называют три версии ажиотажа на биржах, среди которых — ошибка инвестбанкиров
Мечел MTLR ₽99,8 +30,8% Купить

Акции «Мечела» резко подорожали на Московской бирже в понедельник, 6 января, взлетев на 20%, до 75,7 руб. за бумагу. При этом объем торгов достигал 1,3 млрд руб., хотя обычно он не превышал 100 млн руб. В среду, 8 января (7 января — выходной день на Московской бирже), рост котировок продолжился, на пике стоимость акций поднималась до 104 руб. за штуку, что на 64,7% выше уровня закрытия финальных торгов 2019 года, однако к закрытию цена снизилась до 99,8 руб. (+58,06%). Объем торгов также был высоким — 5,7 млрд руб. В четверг акции компании снижались на 7,5%, до 92 руб., при объеме торгов в 2 млрд руб.

Росту на российском рынке предшествовал рост расписок «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Депозитарные расписки компании за 6–8 января подорожали с $2 до $3, на максимуме достигая $3,18.

Аналитики и участники фондового рынка называют три версии взлета акций «Мечела». В компании ограничились заявлением, что корпоративных новостей, способных повлиять на стоимость акций, не было.

Первая версия — инсайд

20 января наступит дедлайн по преимущественному праву «Мечела» на выкуп 49% крупного Эльгинского проекта у Газпромбанка, который получил этот пакет в рамках предыдущей реструктуризации задолженности металлургической компании в 2016 году. Если компания Зюзина не успеет найти деньги, то «Мечел» лишится преимущественного права, банк сможет продать долю стороннему покупателю. Претендентом на пакет является «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну. «А-Проперти» ждет решения кредиторов (основной — ВТБ) о реструктуризации долгов «Мечела»: в июне 2019 года компания направила банкам предложения по переносу начала выплат по долгу с 2020 на 2024–2026 годы. В ВТБ в четверг не сказали, принято ли решение по долгам «Мечела».

Аналитик «Финама» Алексей Калачев называет версию о скупке акций «Мечела» инсайдером правдоподобной. «Об этом говорит как непропорционально большой объем торговли, в десятки раз превышающий среднедневные обороты, так и то, что рост отмечается не только на Московской бирже, но и в Нью-Йорке», — говорит он. По его словам, скупка может быть связана с дедлайном по преимущественному праву выкупа заложенных под кредиты долей в Эльгинском месторождении, самом значимом активе компании. «Возможно, кто-то имеет информацию о том, что «Мечелу» удалось, несмотря на высокую долговую нагрузку, найти деньги для выкупа», — полагает аналитик. В компании и в «Газпромбанке» это не комментируют.

Вторая версия — ошибка инвестбанкиров

Ряд американских инвесторов обратили внимание на публикации завышенных рейтингов компании и рекомендаций «покупать» на основе данных сайта Marketbeat Ratings. По его данным, инвестбанки BMO Capital Markets, Royal Bank of Canada, Raymond James, Canaccord Genuity и CIBC повысили прогноз цены акций «Мечела» до $10–15. Однако эти банки не покрывают компанию, сообщили в «Мечеле». «На рынке ходит версия, что инвестбанкиры могли перепутать в своих рекомендациях две разные компании с очень похожим тикером: MTL US («Мечел» на Нью-Йоркской бирже) и канадскую MTL CN (Mullen Group ltd на бирже в Торонто)», — отметил старший персональный брокер «БКС Брокер» Сергей Кучин. Однако он считает эту причину не основной, поскольку акции конкурента «Мечела» «Распадской» сегодня также подорожали, но на 14%.

В пользу версии об ошибке говорит то, что рост котировок в Москве начался, глядя на торги в Нью-Йорке, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, высокий по сравнению с обычным объем торгов можно объяснить тем, что на Московской бирже сработали автоматические системы торгов.

Третья версия — пожары в Австралии

Пожары в Австралии (основном мировом поставщике коксующегося угля) приведут к дефициту угля на рынке, считает Кучин.

Лесные пожары начались в Австралии осенью 2019 года. Для борьбы с огнем власти решили мобилизовать около 3 тыс. военнослужащих. По последним данным, в результате пожаров погибли 24 человека.

Но пока влияние катаклизмов на цену ограничено, скептичен Худалов. По его данным, с начала января австралийский коксующийся уголь подорожал всего на 4%, до $142 за тонну. С ним соглашается и Калачев, отмечая незначительную динамику фьючерсов на уголь. Кроме того, «Мечел», по его словам, вряд ли сможет в полной мере воспользоваться конъюнктурой, учитывая невозможность резко нарастить добычу и недостаточную пропускную способность транспортной инфраструктуры в направлении рынков, традиционных для австралийского угля.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Татьяна Ломская
Теги: «Мечел»
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