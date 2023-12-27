Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси

Совфед рекомендовал Минпромторгу и ФАС контролировать цены на автомобили для такси, если в России будет введено требование по их локализации. Законопроект об этом был внесен в Госдуму осенью, но игроки рынка против инициативы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать ценообразование на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России. Такое предложение содержится в рекомендациях по изменениям в закон о такси, отправленных на днях председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым в Минтранс, Минпромторг, Минфин, Центробанк, ФАС и региональным госорганам (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили в аппарате комитета).

В письме отмечается, что если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следовало бы ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», а также порядок продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом.

Региональным госорганам, в свою очередь, Совфед предлагает перенять опыт Москвы и, в случае введения требований к уровню локализации автомобилей, выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на их приобретение.

Москва начала компенсировать такие затраты еще в 2012 году. В Telegram-канале столичного департамента транспорта 10 декабря сообщалось, что в 2023 году общая сумма субсидии на приобретение автомобилей такси составит 450 млн руб., их получат 55 компаний. За 12 лет в рамках городской программы поддержки таксомоторных компаний на субсидирование было выделено 2,25 млрд руб., которые помогли компенсировать часть затрат на приобретение более 78 тыс. легковых такси. На данный момент в Москве функционируют более 72 тыс. такси, преимущественно приобретенных в лизинг.

Как предлагают локализовать автомобили такси

В начале ноября Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму поправки в закон о такси, по которым региональные власти получат право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей. Локализация будет измеряться в баллах, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. Правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование.

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Как отмечалось в пояснительной записке, инициатива «обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли». В ней приводились данные Аналитического центра при Правительстве, по которым в 2021 году в стране насчитывалось более 400 тыс. автомобилей такси, и оценки специалистов, что при введении обязательных требований по локализации к подобным автомобилям, «будет сформирован значительный (порядка 100 тыс. автомобилей ежегодно) рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом». Также авторы считают, что инициатива обеспечит независимость российского такси от импортных поставок автомобилей, комплектующих и запчастей, «то есть независимость от санкционного давления», а также будет стимулировать зарубежных автопроизводителей «к максимальной локализации производства в России».

Кутепов рассчитывал, что законопроект могут принять до конца этого года, но пока документ не прошел первое чтение.

Еще в начале апреля тема локализации обсуждалась на заседании президиума Госсовета, после чего президент России Владимир Путин дал поручение кабмину к августу разработать требования к локализации производства автомобилей, использующихся в такси и каршеринге.

Идею поддержали Минпромторг и крупнейший российский автопроизводитель «Автоваз». Но на этапе обсуждения законопроекта Кутепова в течение этого года против него высказывались представители разных ведомств и участники рынка. Так, ФАС называла инициативу сенаторов «преждевременной», считая, что она может усилить дисбаланс между спросом и предложением, который уже и так существует в связи со структурными изменениями российского авторынка, что приведет к удорожанию перевозок в такси, писал в конце июля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Минэк указывал, что сейчас нет автомобилей с автоматической коробкой передач российской сборки, в то время как в такси используется преимущественно «автомат». В конце июля Ассоциация «Национальный совет такси» просила премьер-министра Михаила Мишустина не принуждать перевозчиков такси покупать исключительно локализованные в России автомобили, указывая, что «нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству».

Поможет ли контроль цен

Представитель Минпромторга сообщил, что они пока не получили рекомендации сенаторов. В то же время он отметил, что министерство и ФАС «на постоянной основе ведут мониторинг цен на автомобили». Кроме того, Минпромторг тесно контактирует с дилерами и отечественными автопроизводителями, «контролируя соблюдение ответственной ценовой политики и исключая необоснованное завышение уровня цен на автомобили», настаивает представитель. РБК направил запрос в ФАС.

Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что, если перевозчиков такси обяжут покупать локализованные автомобили, это может привести к «недобросовестным манипуляциям с их стоимостью», а гарантированные ежегодные большие объемы продаж автомобилей под такси «могут снизить стимул автопроизводителей качественно развивать автомобили и вносить в них инновационные решения». В целом, она считает, что решение о локализации может привести к еще большему дефициту новых автомобилей для такси.

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин настаивает, что идея с покупкой автомобилей такси, собранных в России, нереализуема, в частности из-за очень высоких цен на новые авто: «У перевозчиков нет таких денег. Те таксопарки, которые в последнее время проводили ротацию авто, приобретали в основном российские Lada Granta, а это не то, что должно работать в такси. Или они обращались на вторичный рынок, где покупали подержанные автомобили, часто под ремонт». По мнению Шушарина, разумнее сначала устранить дефицит на рынке новых авто любыми брендами, снизить на них цены, чтобы отрасль такси смогла обновлять свой автопарк, а потом стимулировать приобретение автомобилей отечественного производства, которые должны быть конкурентного качества.

Управляющий директор сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко заявил, что в целом считает инициативу с локализацией хорошей, — но видит в ней «ряд неувязок». Он поясняет, что есть отечественные модели, которые не имеют полного производственного цикла в России, и есть те, которые полностью собираются в стране, но не дотягивают по экологическим классам до того уровня, который установили в качестве обязательного отдельные регионы. В то же время Коваленко отметил, что отечественные авто составляют значительную часть автопарка компании.

РБК направил запрос в «Яндекс Такси».