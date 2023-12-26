Орешкин сравнил работу сервиса «Яндекс Такси» с цифровым госпланом

На российском рынке такси сегодня нет свободного ценообразования, все тарифы фактически устанавливаются одной платформой — «Яндекс Такси». Сервис стал своего рода «цифровым госпланом на новом этапе развития», заявил Орешкин

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, «Яндекс», например, уже обыграл Google на рынке такси и фактически стал единолично устанавливать цены на рынке, рассказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Платформизация — процесс изменения архитектуры / организации рынков товаров и услуг под влиянием распространения модульных цифровых платформ и применения платформенных технологий, которые позволяют подключить к единому информационному пространству людей, устройства и системы по всей цепочке создания добавленной стоимости.

По словам Орешкина, способность системы концентрировать ресурсы на решении задач технологического развития — одно из ключевых условий суверенитета. «Это формирование таких условий, чтобы самые талантливые молодые люди шли именно в сферу технологического развития, чтобы быстрорастущим технологическим компаниям были доступны финансовые ресурсы. Платформизация отдельных рынков — это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, Россия уже сегодня обладает выгодными позициями по платформизации отраслей. В пример он привел «Яндекс Такси», сервис, который выиграл конкуренцию у Google и «полностью заменил рынок». «У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой. Это своего рода цифровой госплан на новом этапе развития», — отметил Орешкин.

Также Орешкин сообщил об успешном развитии платформизации и в социальных сферах, в том числе в образовании и здравоохранении. Говоря про конкретные технологические направления, он уточнил, что на горизонте ближайших десятилетий будут меняться все традиционные отрасли: энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт и так далее.

Совместное предприятие Uber (принадлежит Google) и «Яндекс Такси» было создано в феврале 2018 года. Uber инвестировала в него $225 млн и получила 36,6% акций, «Яндекс» получил 59,3%, вложив $100 млн. Дополнительные 4,1% зарезервировали под опционы для сотрудников компании. Изначально стоимость совместного предприятия оценивалась в $3,725 млрд. В середине 2021 года в СП прошла реорганизация, в ходе которой «Яндекс» увеличил в нем долю до 71% (с учетом доли менеджмента), а Uber снизила — до 29%. Из компании были выделены активы, развивающие беспилотники, а также «Яндекс Еда», «Яндекс Доставка» и «Яндекс Лавка». В рамках сделки «Яндекс» заплатил Uber $1 млрд, из которых $276 млн пришлись на долю 4,5% в MLU, а еще $230 млн — на опцион для приобретения оставшейся доли Uber.

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После начала специальной военной операции на Украине Uber заявила, что планирует ускорить выход из СП c «Яндексом». В апреле «Яндекс» выкупил 29% в совместном предприятии с Uber по сниженной цене, $702,5 млн, вместо ожидавшихся $925 млн. При этом условия сделки предполагают, что «Яндекс» сохранит за собой право использовать бренд Uber в России и соседних странах до 2026 года.