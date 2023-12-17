Дефицит водителей такси предложили решить с помощью мигрантов

Общественный совет по развитию такси предложил Совфеду временно разрешить мигрантам работать в такси. Это должно сократить дефицит кадров в отрасли, который, по мнению экспертов, может достигать от 500 тыс. до 2,5 млн человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси. Об этом в пятницу, 15 декабря сообщила на пресс-конференции председатель совета Ирина Зарипова, передает корреспондент РБК. «Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика» (специальный прибор, который устанавливают страховые компании для фиксации параметров вождения. — РБК)», — пояснила Зарипова. По ее словам, предложение было направлено первому зампреду комитета Совфеда по экономполитике Алексею Синицыну.

РБК направил запрос в Совфед. В начале декабря на круглом столе в верхней палате парламента, посвященному проблемам такси, Синицын предложил игрокам рынка сформулировать рекомендации для совершенствования государственной политики в сфере такси.

Сейчас в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Белоруссии и др. стран, где русский язык является государственным. Граждане других государств должны для работы получать водительское удостоверение российского образца.

При этом у властей нет четкой позиции, нужны ли мигранты в такси. В начале октября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается ограничить до 5% допустимую долю иностранных работников во всех видах экономической деятельности, а в «наиболее чувствительных социальных сферах» установить полный запрет на привлечение мигрантов. К подобным сферам авторы инициативы относят те, «в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», говорилось в пояснительной записке к документу. Власти нескольких российских регионов запретили иностранным гражданам работать таксистами еще в 2021 году. В частности, такой запрет действует в Челябинской области.

Зачем отрасли нужны мигранты

По мнению Зариповой, допуск мигрантов поможет решить проблему дефицита кадров в отрасли. По ее словам, проблема ощущается с начала 2023 года. Она назвала несколько причин дефицита: в стране снижается число безработных, а такси — это отрасль, в которую идут при высоком уровне безработицы; большое количество водителей были мобилизованы в рамках специальной военной операции. Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов также в рамках мероприятия в пятницу отметил, что мигрантам не нужно запрещать работать в такси или общественном транспорте. Их допуск может помочь снизить стоимость поездки на такси за счет притока водителей.

По оценке представителя службы заказа такси «Максим», дефицит в целом по России составляет от 500 тыс. до 700 тыс. человек. Гораздо выше его оценивает глава «Объединения самозанятых России» Игорь Жмакин — 2,5 млн человек. По его мнению, для нормализации работы отрасли в ней должно работать порядка 5 млн водителей. По данным «Максим», сейчас в такси работает более 2 млн водителей.

На круглом столе в Совфеде Алексей Синицын говорил, что жесткие требования вступившего в силу с сентября нового закона о такси привели к оттоку водителей. По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тыс. человек, а общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента введения в действие закона о такси (1 сентября 2023 года). По его словам, роль также сыграл отток мигрантов. Исполнительный директор общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин заявлял, что на фоне падения рубля мигрантам не выгодно работать в России. Кроме того, они испытывают сложности с получением верификаций и разрешений на работу, заменой национальных водительских прав на российские. В отдельных регионах на эти процедуры уходит два-три месяца. Он предлагал ускорить сроки легализации в российском правовом поле водителей такси из Узбекистана и Таджикистана.

В ноябре средний чек на поездки в такси был более чем на 20% выше, чем в тот же месяц прошлого года, оценивали ранее представители нескольких банков. По данным «Яндекс.Такси», средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками выросла на 17-27% в зависимости от региона. На динамику, как говорил представителя сервиса, повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. По оценке «Яндекс.Такси», чтобы сбалансировать спрос и предложение и нормализовать цены в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тыс. водителей.

Впрочем, представитель такси «Максим» считает, что допуск к работе иностранных граждан может снизить нехватку водителей в Москве и некоторых других крупных городах, но не решит проблему в целом. «Есть и другая проблема — из-за роста цен таксопарки испытывают трудности с обновлением и пополнением автопарка. Недостаточно просто привлечь кадры в отрасль, каждого нового водителя нужно обеспечить автомобилем для работы», — указал он. Представитель «Максим» считает, что ресурсом для восполнения дефицита кадров в такси могут стать самозанятые водители на личных автомобилях, но напоминает, что, чтобы они могли свободно работать, нужно упростить правила легальной работы: ввести дифференцированное регулирование и не предъявлять к ним те же требования, что и к таксопаркам. «Когда самозанятые смогут работать в отрасли легально, не опасаясь штрафов за несоблюдение норм в части путевых листов, ОСАГО и цвета автомобилей такси, проблема кадров устранится», — настаивает он.

Илья Зотов также уверен, что нужно упростить доступ в такси для самозанятых. «Нам ставят барьеры в виде дорогого страхования, осмотров, которые негде проходить, ограничивают цвет автомобилей. По этой причине по [вступившему в силу в сентябре этого года] новому закону о такси легализовалось до смешного мало самозанятых. В отрасли дополнительно нужны сотни тысяч водителей прямо сейчас. Зачем нам мигранты, когда нужно просто дать нормально работать своим гражданам?», — задается вопросом он. По оценке «Максим», сейчас в такси легализован лишь 1% самозанятых.

«Яндекс Такси» отказался от комментариев, РБК направил запрос в «Ситимобил».