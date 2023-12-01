В банках оценили чеки на такси после нового закона

В ноябре средний чек на такси снизился по сравнению с августом — последним месяцем перед изменением регулирования отрасли. Но за год поездки подорожали: игроки рынка объясняют это в первую очередь дефицитом водителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК опросил крупные банки о том, как изменился средний чек их клиентов на поездки в такси. Из предоставленных ответов следует, что в ноябре средний чек снизился на несколько процентов по сравнению с данными августа, но оказался заметно выше, чем в ноябре 2022-го:

по данным ВТБ (оценка транзакций по картам банка), в России средний чек поездки в ноябре по сравнению с августом снизился на 3%, до 384 руб., а по сравнению с ноябрем 2022 года вырос на 25%;

по данным аналитического проекта Tinkoff Data (анализ проводился на основе обезличенных транзакций клиентов «Тинькофф» в пользу сервисов такси), средний чек за 1–23 ноября составил 343 руб., что на 8% меньше, чем в августе, и на 21% выше, чем в ноябре 2022-го;

по данным банка «Русский стандарт», средний чек за услуги такси по картам банка в ноябре составил 455 руб., что на 4% ниже, чем в августе, и на 20% выше, чем в ноябре 2022-го.

По словам представителя «Тинькофф», рост среднего чека по сравнению с ноябрем 2022-го был зафиксирован во всех регионах, наиболее значительный в Хабаровском крае (+56%, до 297 руб.), Ростовской (+34%, до 302 руб.) и Кировской областях (+33%, до 229 руб.). В Москве средний чек составил 585 руб. (+25%). Представитель «Русского стандарта» отметил, что среди городов с самым большим количеством платежей за услуги такси наиболее высокими темпы роста среднего чека за год наблюдались в Ростове-на-Дону (+49%, до 305 руб.), Москве (+26%, до 434 руб.) и Челябинске (+22%, до 265 руб.). Но, например, в Омске показатель практически не изменился, снизившись на 1,6%.

В «Яндекс.Такси» отмечают, что среди транзакций их пользователей на клиентов указанных банков приходится меньше трети и что у клиентов конкретного банка может быть особый профиль трат, уровень дохода и потребительские предпочтения. Представитель сервиса считает некорректным сравнивать цены в августе и ноябре одного года, поскольку на них влияет множество рыночных и сезонных факторов: соотношение спроса и количества работающих водителей, погода, разные сценарии поездок в разные месяцы и др. Из расчетов самой компании (средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками) следует, что стоимость выросла во всех анализируемых регионах, наиболее сильно — в Ростовской области (+27%), Татарстане (+26%) и Челябинской области (+25%), наименее — в Самарской области (+17%) и Красноярском крае (+18%), а также Москве и Подмосковье (+19%). На увеличение средней стоимости минуты, по словам представителя сервиса, повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. По оценке «Яндекс.Такси», чтобы сбалансировать спрос и предложение и нормализовать цены в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тыс. водителей.

Представитель сервиса такси «Максим» с данными банков согласен. «В августе средний чек на поездки действительно был выше. Это обусловлено в том числе изменениями спроса и предложения — летом многие водители уходят на сезонные работы или просто отдохнуть, а пассажиры, наоборот, более мобильны», — отметил он. Изменение стоимости услуг такси за год в «Максим» связали с новым законом о такси, который исключил из отрасли тех, кто занимался подработкой и помогал снимать пиковые нагрузки, а также ростом цен на автомобили и топливо.

Как поменяли регулирование такси

С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему. Регионы должны были загрузить данные о действующих разрешениях на работу до 1 декабря. Также закон легализовал работу в такси самозанятых; появилось ограничение на работу для водителей с непогашенной судимостью и тремя неоплаченными административными штрафами; водителям могут приостановить действие разрешения на работу при отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для перевозок такси и ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Для агрегаторов появилась обязанность проверять водителей по реестрам и следить, чтобы заказы передавались только тем, у кого есть действующее разрешение на работу. Автомобили должны иметь на кузове цветографическую схему (шашечки), оранжевый фонарь на крыше; цвет кузова и экологический класс должны соответствовать требованиям конкретного региона, если такие установлены. Служба заказа такси должна автоматически передавать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных со сведениями о перевозках, местоположении такси и водителя и др.

По словам представителя оператора ФГИС «Такси» — ФГБУ «Ситуационно-информационный центр Минтранса России», к настоящему времени в систему внесены 100% сведений по такси, зарегистрированным до 1 сентября. Он настаивает, что закон о такси не ввел «принципиально новых требований, способных повлиять на рост расходов перевозчиков и, как следствие, стоимости перевозок».

В начале октября представитель Минтранса говорил, что в отдельных регионах цены на услуги такси выросли на 44%, а в среднем по стране — на 5% из-за недостаточной подготовки регионов к реализации закона о такси и связанным с этим искусственным ажиотажем, а также роста стоимости расходных материалов и санкционного давления. Тогда же представитель Евразийской экономической комиссии прогнозировал, что к концу года стоимость проезда на такси в России может увеличиться на 10%.

По словам представителя «Яндекс.Такси», чем больше дополнительных ограничений будут вводить регионы, тем сложнее отрасли будет привлекать водителей и сдерживать рост цен. Источник РБК, близкий к еще одному участнику рынка, указал, что закон дал регионам возможность устанавливать экологический класс, и некоторые регионы установили класс Евро-5, хотя ранее автопарки активно закупали российские автомобили с экологическим классом Евро-2. «Теперь эти автомобили не допускаются на линию и простаивают, — отметил этот собеседник. — В тех регионах, где вводится обязательная расцветка для такси, сокращается число работающих самозанятых. В некоторых регионах обсуждается введение аттестации для водителей, что может существенно сократить их число».

По словам представителя «Максим», закон на практике пока не заработал: до сих пор не все регионы передали свои реестры, и невозможно проверить наличие разрешения у перевозчика, если информация о нем еще не внесена во ФГИС «Такси». «Все еще не существует инфраструктуры для проведения предрейсовых медицинских и технических осмотров, которая могла бы обслуживать нужное количество самозанятых водителей. Не решена основная проблема нового закона — чрезмерные требования к самозанятым водителям на личных автомобилях, для физлиц эти требования сверхзатратны, избыточны и неисполнимы», — перечислил он. По его оценке, многие самозанятые уходят из отрасли: на региональных рынках отток водителей достиг 30%. Новые требования заставляют перевозчиков уходить «не только в налоговую тень, но отключаться от агрегатора и брать заказы от бордюра или через специальные чаты в мессенджерах», и такие поездки невозможно отследить, нельзя гарантировать их безопасность, указал представитель «Максим».