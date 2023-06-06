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Путин предложил использовать в такси и каршеринге только машины из России

Правительство рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об использовании для такси и каршеринга российских автомобилей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство рассмотрит вопрос о разработке требований об использовании в такси и каршеринге автомобилей российского производства, поручение дал президент Владимир Путин. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью», — говорится в документе.

Доклад на этот счет должны представить до 1 августа.

В конце марта власти Москвы в рамках мер по стабилизации экономики в два раза увеличили размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга. Столичная программа поддержки компаний такси и операторов каршеринга, которые приобретают автомобили в кредит или лизинг, действует с 2012 года. Компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

Всего, по данным городских властей, в Москве и области работают 155 тыс. легковых такси (60 тыс. — Москва, 95 тыс. — Подмосковье), и 60% из них находятся в лизинге. В парке каршеринга около 30 тыс. автомобилей — все они были приобретены по договорам лизинга.

О сложностях, с которыми сталкиваются каршеринговые компании при закупке автомобилей, написала газета «Коммерсантъ». Источники газеты на рынке рассказывали, что у оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» подходят к концу лизинговые контракты, из-за чего сервис вынужден сокращать число машин. Источник издания, близкий к «Яндекс.Драйву», сообщил, что компания испытывает трудности с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за выросших лизинговых ставок (с 8 до 20%), а также потому, что автопроизводители прекратили выдавать квоты для сервисов каршеринга. Представитель сервиса «Яндекс.Драйв» в разговоре с РБК, комментируя заметку «Коммерсанта», заявил, что прогноз о потере автопарка не соответствует действительности. Возвращение машин лизингодателю — длительный процесс, а пополнение парка сейчас привело бы к росту цен, отметил он. По его словам, компания планирует развивать сервис подписки на автомобили и удерживать цены.

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Также сложности при закупке есть и у других каршеринговых компаний. Они жалуются на дефицит комплектующих из-за перебоев с поставками и рост стоимости запчастей, который составляет до 20%, по оценкам собеседника «Коммерсанта» в одном из сервисов. В частности, об изменении цены комплектующих сообщили в BelkaCar. В «Ситидрайве» сообщили, что у компании есть запасы запчастей и расходников на несколько месяцев.

В мае прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что приобретенный столичными властями завод «Москвич», на котором производились машины французской марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Московской области. По его подсчетам, для рынка московского такси и каршеринга в год нужно выпускать от 30 до 40 тыс. новых машин.
 

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Наталья Демченко Наталья Демченко
каршеринг Такси Владимир Путин Импортозамещение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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