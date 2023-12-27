Григоренко поручил блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

Продажа нелегальных и просроченных лекарств в России может стать технически невозможна — власти поручили предусмотреть это в системе маркировки. Механизм уже опробован на молоке, табаке и пиве, но продаж таких лекарствах немного

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Копия соответствующего документа есть у РБК.

В аппарате Григоренко подтвердили, что вице-премьер дал поручение разработать такой нормативный акт «в качестве дополнительной защиты потребителей». Сейчас этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти, уточнили там. Проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года, говорится в поручении.

Речь идет об исключении технической возможности продажи, например, украденных из больниц препаратов, пояснил РБК заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в рамках действующего законодательства реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекарств и так запрещена. Там также добавили, что министерство и Росздравнадзор готовы принять участие в «обсуждении вопроса» разработки механизма запрета продажи лекарств на основании информации, содержащейся в системе мониторинга. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что уже организовали работу для исполнения поручения.

Когда ввели маркировку лекарств Маркировка всех лекарств в системе «Честный знак» стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Эксперимент по внедрению системы мониторинга на фармацевтическом рынке проводился с февраля 2017 года. Срок обязательного введения неоднократно сдвигался из-за неготовности участников рынка. С 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий (тяжелых дорогостоящих заболеваний).

Насколько это распространенная проблема

Случаи продажи просроченных лекарств встречаются, и, несмотря на то что их мало, каждый несет «потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, объясняет Юсупов. Предполагается, что после изменений в законодательстве такие товары будет невозможно пробить на кассе, пояснил он. «Нововведение не потребует дополнительных затрат, нужно будет только обновить программное обеспечение», — уточнил Юсупов.

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Доля просроченных лекарств, находящихся в обороте, минимальна, потому что их продажа и так запрещена, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. При сканировании упаковки на кассе информация о сроке годности отражается в системе маркировки, в ней же видно, кто и когда продал просрочку, добавляет эксперт. Если же такой товар реализуется без внесения информации в систему, он числится в остатках, однако при первой же проверке выяснится, что на самом деле его уже нет. Вероятно, власти решили закрыть недобросовестным продавцам последнюю лазейку, полагает эксперт.

Как правило, фармацевтические ретейлеры стремятся распродать лекарства до истечения срока годности, и когда он подходит к концу, такие препараты реализуются по ценам в два-три раза ниже, рассказывает Шуляк. Потребители охотно пользуются такой возможностью. Например, на сайте «Сбер Еаптеки» есть целый раздел с товарами с истекающим сроком годности. Пачка измельченных корневищ аира (является лекарственным средством, судя по данным соответствующего госреестра) стоит 71 руб. вместо 217 руб. Причем истечение срока годности не означает, что препарат больше не эффективен, подчеркивает Шуляк. Он напоминает, что срок годности продлевали даже вакцине от коронавируса «Спутник V».

На какие товары уже распространяется блокировка

С 1 февраля этого года в России действует эксперимент по исключению технической возможности реализации нелегальных товаров и товаров с истекшим сроком годности, распространяющийся на молочную, табачную и никотинсодержащую продукцию, а также воду, пиво и слабоалкогольные напитки. По данным ЦРПТ, в нем приняли участие 30 сетей, а также несетевая розница. Эксперимент показал, что по всей стране продажи просроченной молочной продукции снизились более чем с 10 млн единиц на начало 2023 года до 3,1 млн по итогам ноября, утверждает Юсупов.

Начиная с 2024 года механизм будет постепенно становиться обязательным для разных товарных категорий. Так, с 1 апреля 2024 года планируется начать блокировать продажу нелегальной табачной продукции и пива в кегах (для пива в потребительской таре он заработает с 1 ноября 2024 года). Потом блокировать начнут продажу нелегальной и просроченной молочной продукции, воды — с 1 мая 2024 года механизм введут в крупных торговых сетях (более чем с пятьюдесятью магазинами), а с 1 сентября — во всех остальных. Также предполагается, что с 1 ноября 2024 года механизм заработает для парфюмерно-косметической продукции, БАДов, шин, обуви и продукции легпрома, с 1 февраля 2025 года — для безалкогольных напитков и соков.

С лета этого года механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных лекарств добровольно ввели сети «Ригла» и «36,6». В аптечной сети «36,6» продажа просроченных лекарств не допускалась и раньше, заверил РБК ее гендиректор Александр Кузин. Он уточнил, что во всех как минимум крупных сетях должен быть внутренний мониторинг срока годности имеющихся товарных остатков, на основе которого препараты с истекшим сроком сразу же утилизируются.

С лета этого года механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных лекарств добровольно ввели сети «Ригла» и «36,6». В аптечной сети «36,6» продажа просроченных лекарств не допускалась и раньше, заверил РБК ее гендиректор Александр Кузин. Он уточнил, что во всех как минимум крупных сетях должен быть внутренний мониторинг срока годности имеющихся товарных остатков, на основе которого препараты с истекшим сроком сразу же утилизируются.

В ноябре этого года Минпромторг разработал проект постановления, распространяющего с декабря 2024 года действие механизма блокировки продаж на медицинские изделия, включая кресла-коляски. При этом включить в проект лекарства предлагалось еще в феврале этого года — с такой инициативой выступал Минздрав, который внес предложение в проект доклада Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы маркировки лекарств.

В документе указывалось, что, по данным системы, в 2022 году продажи просроченных лекарств сократились по отношению к предыдущему году в три раза. Абсолютные цифры там не приводились, но, по данным «Честного знака», в 2022 году ежегодно реализовывалось около 80 тыс. упаковок лекарств с истекшим сроком годности. В масштабах всего рынка эта цифра была незначительной: по данным DSM Group, год назад аптеки продавали в среднем около 370 млн упаковок.