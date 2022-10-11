Производители продуктов попросили ослабить требования по сроку годности
Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» попросила Минпромторг порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.
«Руспродсоюз» предложил установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Сейчас федеральные ретейлеры требуют в среднем 60–65% остаточного срока годности, указывают в ассоциации. По данным поставщиков, в частности, многие торговые сети не принимают товар со сроком годности 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средний срок продажи товаров длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.
Динамика заказов со стороны ретейлеров «хаотична», а объем продукции на складах может не соответствовать «жестким требованиям торговых сетей по остаточному сроку годности», сказано в письме. С одной стороны поставщики не могут выполнить заказ в полной мере и получают штраф за недопоставку, с другой — вынуждены утилизировать продукцию, которая не подходит по остаточному сроку годности, однако сохраняет свои потребительские свойства, подчеркивают в «Руспродсоюзе».
В ассоциации отметили, что речь идет не о падении качества продуктов, а о сокращении лишних требований. Обращение в министерство датировано 5 октября, в Минпромторге сообщили, что письмо не получили.
В «Азбуке вкуса» сообщили «Коммерсанту», что требуемый срок годности находится на неизменном уровне — не ниже двух третей от общего срока, поскольку покупателям и сети важна свежесть товара. В X5 Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») рассказали, что срок годности по продовольственным товарам длительного хранения (более года) у ритейлера составляет 45% от общего срока, товаров сроком годности от 6 до 12 месяцев — 60%.
В середине сентября Росстандарт допустил сокращение на этикетках продуктов данных о месте производства товара и указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления. Имеется в виду надпись, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке». Изучить, насколько важна для потребителей информация, которую надлежит наносит на упаковку, попросили производители продуктов питания. Они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил из-за санкций.