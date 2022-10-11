Производители продуктов попросили ослабить требования по сроку годности

Заказы продукции ретейлерами «хаотичны», из-за объема продукции на складах, товары могут не соответствовать строгим требования торговых сетей, сообщили производители. Их-за них поставщики вынуждены не уничтожать пригодные продукты

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» попросила Минпромторг порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.

«Руспродсоюз» предложил установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Сейчас федеральные ретейлеры требуют в среднем 60–65% остаточного срока годности, указывают в ассоциации. По данным поставщиков, в частности, многие торговые сети не принимают товар со сроком годности 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средний срок продажи товаров длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.

Динамика заказов со стороны ретейлеров «хаотична», а объем продукции на складах может не соответствовать «жестким требованиям торговых сетей по остаточному сроку годности», сказано в письме. С одной стороны поставщики не могут выполнить заказ в полной мере и получают штраф за недопоставку, с другой — вынуждены утилизировать продукцию, которая не подходит по остаточному сроку годности, однако сохраняет свои потребительские свойства, подчеркивают в «Руспродсоюзе».

В ассоциации отметили, что речь идет не о падении качества продуктов, а о сокращении лишних требований. Обращение в министерство датировано 5 октября, в Минпромторге сообщили, что письмо не получили.

В «Руспродсоюз» входят более 450 участников, в частности, «Акулычев», «Волжанка», Hochland, Konfesta, «Славянка», «Айсберри», Orion, «Объединенные кондитеры» и другие.

В «Азбуке вкуса» сообщили «Коммерсанту», что требуемый срок годности находится на неизменном уровне — не ниже двух третей от общего срока, поскольку покупателям и сети важна свежесть товара. В X5 Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») рассказали, что срок годности по продовольственным товарам длительного хранения (более года) у ритейлера составляет 45% от общего срока, товаров сроком годности от 6 до 12 месяцев — 60%.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Статьи Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Инструкции Pro Чтобы повысить продажи, играйте с продавцами в «Морской бой» Чтобы повысить продажи, играйте с продавцами в «Морской бой» Инструкции Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Почему руководителям сейчас тяжелее всех Почему руководителям сейчас тяжелее всех Инструкции Pro Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Статьи

В середине сентября Росстандарт допустил сокращение на этикетках продуктов данных о месте производства товара и указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления. Имеется в виду надпись, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке». Изучить, насколько важна для потребителей информация, которую надлежит наносит на упаковку, попросили производители продуктов питания. Они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил из-за санкций.