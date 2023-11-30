За два года аптеки увеличили продажи ботокса и его аналогов в три раза

Продажи популярного в косметологии ботокса и его аналогов в аптеках за последние два года выросли в три раза. В рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг, предупреждают эксперты

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За два года объем рынка препаратов группы ботулотоксинов, к которым относится популярный в косметологии «Ботокс» и его аналоги, увеличился в натуральном выражении три раза. Это следует из предоставленных РБК одним из участников рынка данных системы маркировки «Честный знак» — их подлинность подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). Обязательная маркировка лекарств для участников их оборота, включая розницу, действует в России с 1 июля 2020 года.

По итогам января—октября 2023 года объем выбытий из системы — показатель отражает в том числе медицинское применение и продажи конечному потребителю — лекарств с действующими веществами ботулинический токсин типов А и А-гемагглютинин комплекс достиг 960,5 тыс. упаковок: рост по сравнению с январем—октябрем 2022 года составил 50%. Годом ранее за десять месяцев рынок ботулотоксинов уже показал бурный рост и достиг 637,9 тыс. упаковок — это в два раза превышает продажи в сопоставимом периоде 2021 года (307,6 тыс. упаковок). Рост происходил на фоне заявления американской фармкомпании Abbvie о прекращении поставок «Ботокса» в Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Для чего используют ботулотоксин Препараты на основе ботулотоксина используются в косметологии как средство против мимических морщин. Лекарство вводится тонкой иглой в лицо пациента, воздействуя на его мышцы. В результате они расслабляются, мимические морщины визуально разглаживаются, а новые во время действия препарата — около 4–6 месяцев — не образуются. Кроме того, ботулотоксин используют и в обычной медицине — для лечения, в частности, мышечных спазмов, паралитического косоглазия, ДЦП. Наиболее известен препарат «Ботокс», чье название стало нарицательным для всей группы средств.

В денежном выражении продажи ботулотоксинов за два года также показали рост в два раза — с 1,7 млрд до 3,4 млрд руб. При этом в структуре продаж заметно выросла доля аптек — на текущий момент на их долю приходится уже треть всего рынка ботулотоксинов. Так, по итогам десяти месяцев этого года через аптеки было реализовано 302,4 тыс. упаковок против 213,9 тыс. годом ранее и 120,8 тыс. в 2021 году. В деньгах доля существеннее — из 3,4 млрд руб. всего рынка на аптеки пришлось 2,3 млрд. В прошлом году этот показатель составлял 1,9 млрд руб. из 3,3 млрд, в 2021-м — 1,3 млрд руб. из 1,7 млрд.

Какие аналоги «Ботокса» покупают в аптеках

Помимо «Ботокса» в России зарегистрирован ряд аналогичных препаратов от локальных и зарубежных производителей. По данным аналитической компании DSM Group, которая учитывает статистику 45 тыс. российских аптек, то есть примерно половины рынка, наибольшие темпы роста продаж продемонстрировал препарат «Релатокс» — объем его реализации в натуральном выражении увеличился на 185%. Это лекарство выпускает научно-производственное объединение «Микроген» — структура Национальной иммунобиологической компании, принадлежащей, в свою очередь, «Ростеху».

На 42% выросли продажи препарата «Ксеомин» немецкой Merz. А реализация «Ботокса», согласно данным DSM Group, полностью прекратилась. В прошлом году его продажи выросли более чем в шесть раз год к году. По состоянию на 29 ноября этого года «Ботокс» был доступен лишь в одной аптеке в Санкт-Петербурге, следует из сервиса поиска лекарств в приложении «Честный знак».

Кроме того, согласно данным госреестра лекарственных средств, в России зарегистрирован ряд препаратов из группы ботулотоксинов, использование которых возможно только в специализированных медицинских учреждениях. Например, «Лантокс» китайской Lanzhou Biotechnique Development Co и «Ботулакс» корейской Hugel Inc.

При этом в саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (включает, по собственным данным, 160 аптек) утверждают, что препараты с действующим веществом ботулинический токсин типа А и ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс вообще не входят в аптечный ассортимент, так как не предназначены для розничной продажи. Такие лекарства закупают медицинские учреждения напрямую у дистрибьюторов.

В пресс-службе Минздрава пояснили РБК, что при назначении соответствующих лекарств в медучреждениях должны руководствоваться условиями отпуска, указанными в их инструкциях. На лекарства, которые предназначены для применения только в медицинских организациях, выписывать рецепты нельзя, отметили в министерстве. В остальных случаях препараты могут отпускаться физлицам в аптеках по рецепту, после чего «пациенту оказывается медицинская помощь в условиях медицинской организации».

О каких рисках предупреждают эксперты

Рост продаж ботулотоксинов в аптеках связан в том числе с ростом нелегального рынка косметических услуг, говорит директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ) Александр Терентьев. Сейчас доля нелегальных косметических медицинских услуг, по различным экспертным оценкам, достигает уже 40% от всего объема рынка таких услуг, который может превышать 100 млрд руб., отмечает Терентьев. Речь идет о ситуациях, когда не имеющие высшего медицинского образования люди проводят косметологические процедуры на дому или в арендованных под так называемые косметологические кабинеты помещениях. Это нередко приводит к осложнениям или негативными последствиям для здоровья пациентов, предупреждает эксперт.

В частности, использование ботулотоксинов, по словам Терентьева, — «сугубо врачебная процедура», которая требует профессиональных медицинских знаний, в том числе в анатомии и фармакологии, обязательно соблюдение техник введения и дозировок препарата. В рамках законодательства медицинские учреждения обязаны закупать эти лекарственные препараты исключительно у фармкомпаний, поясняет он. Даже если человек приобретет самостоятельно ботулотоксин в аптеке и обратится с ним в клинику, медучреждение не может использовать такое лекарство. К препаратам группы ботулотоксинов строгие требования касательно холодовой цепи — их можно хранить только при 2–8 градусах даже при транспортировке. Если этот режим нарушить, лекарство становится непригодным для использования, добавляет эксперт.

В НАКЭМ считают, что необходимо ужесточить наказание за оказание косметических услуг без медицинского образования или ненадлежащим образом. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 2500 руб., и это «ничтожно мизерная сумма, которая не останавливает преступников», говорит Терентьев. Эксперт считает, что штраф необходимо увеличить до 200–250 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. — для юридических. Кроме того, продолжает эксперт, препараты группы ботулотоксинов необходимо включить в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, чтобы их отпуск без рецепта стал невозможен — рецепты на такие препараты должны оставаться в аптеке.

РБК направил запрос в Минздрав по поводу предложения ассоциации включить обсуждаемые препараты в перечень для предметно-количественного учета.