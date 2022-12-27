В Минстрое назвали заказчиков строительных работ на новых территориях

Заказчиками восстановительных работ в Донбассе выступают не менее шести госструктур и 55 регионов, сообщил РБК первый замглавы Минстроя. Есть проблемы с привлечением строительной техники, но они решаемы, сказал также он

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заказчиками строительных работ на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые по указу президента России Владимира Путина вошли в состав России 30 сентября, выступают различные федеральные государственные структуры и госкомпании; объекты распределяются между ними в соответствии со специализацией. Об этом РБК рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В частности, Фонд развития территорий (образован из Фонда защиты прав дольщиков и Фонда капитального ремонта) занимается восстановлением инженерной инфраструктуры, подконтрольная Минстрою публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик» — восстановлением жилых и социальных объектов, а госкомпания «Автодор» — дорожной инфраструктурой. Минэнерго отвечает за энергетическую инфраструктуру, объекты газового, электрического хозяйства, там работают также Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны, Минтранс, перечисляет чиновник. Минстрой занимается координацией всех строительных работ, добавил он.

На присоединенных территориях уже приведено в порядок 570 км дорог, 16 мостов, сообщил РБК представитель «Автодора». По его словам, там работают подрядчики из различных регионов России, которые привлекли более 2 тыс. человек. В целом в четырех регионах работают 44 тыс. строителей, говорил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. РБК направил запросы в другие упомянутые госструктуры и ведомства.

Первый замминистра не стал называть подрядные компании, которые уже получили контракты для работы в этих четырех регионах. «Большое количество [частных подрядных] организаций там работают. ППК ВСК либо ППК «Единый заказчик» — это же заказчики, а строительство идет силами строительных компаний», — сказал лишь он. На присоединенных территориях также идет так называемая шефская работа, в рамках которой 55 российских регионов содействуют восстановлению тех или иных населенных пунктов. «Они тоже привлекают свои региональные строительные компании», — добавил Ломакин.

Какие сложности возникают при работе в новых регионах

Лизинговые и страховые компании не рекомендуют работать на приобретенной в лизинг технике в четырех новых регионах, рассказал РБК источник в крупной строительной компании и подтвердил Ломакин. Это связано с «юридическими и техническими моментами», но они решаемы, говорит первый замглавы Минстроя. Источник РБК уточнил, что рекомендации связаны с тем, что в случае разрушения техники из-за боевых действий лизингоприобретатели должны будут возместить ее стоимость, поскольку это не будет являться страховым случаем.

«Частные подрядчики не хотят рисковать своими работниками и дорогостоящей техникой», — подтверждает другой источник в строительной отрасли.

«Автодор-Лизинг» — совместное предприятие Газпромбанка и «Автодора», которое было создано в октябре 2022 года и планирует закупать технику у китайских производителей, — также не собирается предоставлять ее для строительства на присоединенных территориях, говорил гендиректор группы компаний «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин, презентуя это СП. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпромбанк Лизинга».

«Есть сложности [c работой на новых территориях] с техникой, которая находится в лизинге. Но, слава богу, техники, которая находится в собственности [подрядчиков], достаточно большое количество. Поэтому каких-то глобальных сложностей мы не видим», — подчеркнул Ломакин. В ноябре херсонские власти, наоборот, запретили вывозить спецтехнику с территории области.

Сколько потратят на строительство

Все строительные работы в четырех новых регионах объединены в программу, которая называется «специальный инфраструктурный проект», департамент по его реализации был создан в Минстрое в конце мая. Хуснуллин называл строительство на присоединенных территориях «самым большим проектом» России. Расходы на этот проект российские власти ранее не раскрывали.

В федеральном бюджете, принятом на 2023–2025 годы, указано, что деньги на реализацию решений президента и правительства «по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов» России заложены в секретных статьях. Всего на секретные статьи бюджета, в которые входят также отдельные мероприятия в сфере национальной обороны и безопасности, исследования и использования космического пространства и т.п., в следующие три года планируется потратить 374,2 млрд руб. Сколько из этих денег пойдет именно на строительство в четырех регионах, не раскрывается. Ломакин это не комментирует.