Власти проработают ликвидацию «кладбищ» кораблей по всей стране

Программа по ликвидации «кладбищ» кораблей может быть запущена по всей стране — проработать такой проект поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. В 2024-м утилизация затонувших судов завершится на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила проработать меры, которые позволили бы расширить проект по ликвидации затонувшего имущества по всей стране. Это следует из соответствующего поручения вице-премьера, с которым ознакомился РБК.

В частности, профильным министерствам и службам (Минтрансу, Минприроды, МЧС, ФСБ, Росимуществу и другим) поручено провести «инвентаризацию имущества, затонувшего во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне» и предложить правительству, как его ликвидировать в составе федеральных проектов до 2030 года, а также из каких средств это может быть профинансировано. Кроме того, требуется разработать изменения в законодательство, которые необходимы для «уточнения порядка и требований к удалению затонувшего имущества».

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, Минприроды, Минфина, МЧС, Росморечфлота и Росимущества.

Как уже ликвидируют «кладбища» кораблей

В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин во время рабочего визита на Дальний Восток обратил внимание на «кладбища» затонувших кораблей в регионе и по итогам этой поездки дал поручение решить проблему. Всего на тот момент только в акватории округа было обнаружено 580 затопленных судов, почти половину из них требовалось поднять и утилизировать в первую очередь. Но уже через несколько месяцев Минтранс сообщил об отсутствии источников финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших, в частности, в бухте Нагаева в Магаданской области.

Согласно плану федерального проекта «Генеральная уборка» (предполагает ликвидацию экологически опасных объектов на всей территории России на суше и на море), учрежденного в 2021 году, до конца 2024-го планируется поднять и утилизировать 213 затонувших судов в шести субъектах Дальнего Востока. Всего, как приводила данные Абрамченко в 2020-м, по всей стране не менее 1 тыс. затопленных судов. Объем финансирования на «генеральную уборку» на суше и на море на период 2022–2024 годов был определен на уровне 20 млрд руб., из них непосредственно на подъем и утилизацию затонувших судов — более 1 млрд руб.

Уже поднято и утилизировано 115 судов, уточнили в аппарате Абрамченко. Затопленные суда мешают судоходству и рыбоводству, ухудшают городскую среду и негативно влияют на качество жизни граждан: «С учетом позитивного опыта реализации проекта вице-премьер поддержала расширение проекта и подъем затопленных судов в акваториях других федеральных округов».

В чем проблема с затонувшими кораблями

Как напоминает представитель вице-премьера, для реализации проекта по подъему кораблей «были оптимизированы административные процедуры и правила подготовки заключений об оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания со стороны Росрыболовства»: «Также регионы ведут работу с собственниками кораблей, которые самостоятельно утилизируют суда. Важно, что благодаря новому экологическому законодательству правительство предотвращает появление новых «кладбищ» кораблей».

Согласно Гражданскому кодексу, затопленные суда — это недвижимое имущество. В ноябре 2020 года Абрамченко поручила Минтрансу подготовить предложения об исключении из реестра затонувших в бухте Нагаева судов для прекращения их правового статуса в качестве недвижимого имущества — это позволило считать их металлоломом.

«Благодаря изменению в законодательство введен запрет на умышленное затопление судна, а также введены требования к судовладельцам по подъему и утилизации своего имущества, — отмечает представитель вице-премьера. — Это было необходимо, чтобы собственники не перекладывали свою ответственность и финансовые обязательства на налогоплательщиков».

Согласно заработавшим в 2022 году правилам за умышленное затопление корабля вместо его утилизации штрафы теперь доходят до 20 млн руб. «Это сопоставимо с ценой утилизации судна. И у бизнеса есть выбор: либо заплатить за утилизацию, либо штраф государству за затопленное судно», — поясняла вице-премьер.

Если установить владельца судна не удалось, корабль переходит в собственность региона, к побережью которого оно расположено ближе всего. Соответственно, дальнейшие мероприятия по удалению судна лежат уже на властях этого субъекта. Как рассказали РБК в пресс-службе Росморречфлота, большинство затонувших судов — безхозяйные, какой они формы собственности зачастую также неизвестно.