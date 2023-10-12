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Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот

Путин поручил установить штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот
Путин поручил до конца года установить административное наказание для бизнеса за нарушения в сфере защиты окружающей среды, в том числе введение оборотных штрафов. Ответственными назначены Мишустин и Володин
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС
Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, устанавливающие административное наказание для бизнеса за несоблюдение квот выбросов загрязняющих воздух веществ, в том числе в виде оборотных штрафов (размер штрафа вычисляется соразмерно выручке организации).

Об этом говорится в публикации на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Изменения коснутся «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Поводом для наказания станет «неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Поправки в законодательство нужно внести до 30 декабря. Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, в прошлом году затраты бизнеса на охрану окружающей среды выросли на 12,2% и составили 1,1 трлн руб. Наибольшие экологические расходы зафиксированы в Красноярском крае (99,6 млрд руб.), Москве (68 млрд руб.) и Подмосковье (57,6 млрд руб.).

Мишустин летом говорил, что ситуация с ответственностью за загрязнение окружающей среды меняется в лучшую сторону, нарушители знают, что понесут ответственность. «Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность», — отметил он.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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