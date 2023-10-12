Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот

Путин поручил до конца года установить административное наказание для бизнеса за нарушения в сфере защиты окружающей среды, в том числе введение оборотных штрафов. Ответственными назначены Мишустин и Володин

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, устанавливающие административное наказание для бизнеса за несоблюдение квот выбросов загрязняющих воздух веществ, в том числе в виде оборотных штрафов (размер штрафа вычисляется соразмерно выручке организации).

Об этом говорится в публикации на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Изменения коснутся «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Поводом для наказания станет «неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Поправки в законодательство нужно внести до 30 декабря. Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, в прошлом году затраты бизнеса на охрану окружающей среды выросли на 12,2% и составили 1,1 трлн руб. Наибольшие экологические расходы зафиксированы в Красноярском крае (99,6 млрд руб.), Москве (68 млрд руб.) и Подмосковье (57,6 млрд руб.).

Мишустин летом говорил, что ситуация с ответственностью за загрязнение окружающей среды меняется в лучшую сторону, нарушители знают, что понесут ответственность. «Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность», — отметил он.