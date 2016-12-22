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«Роснефть» вернулась на биржевые торги бензином
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«Роснефть» вернулась на биржевые торги бензином
Бизнес, 12:13
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«Роснефть» вернулась на биржевые торги бензином
«Роснефть» возобновила торги на товарной бирже и заключает небольшие адресные сделки. Ранее приостановка торгов «Роснефтью», которая обеспечивает до 40% предложения по топливу на бирже, привела к росту цен
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Компания «Роснефть» возобновила торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщает ТАСС со ссылкой на участников торгов. Подтверждает возвращение «Роснефти» и источник РБК, близкий к одному из участников торгов. «Да, «Роснефть» вернулась на биржу», — сообщил он.

По словам источника РБК, близкого к одному из крупных трейдеров, компания заключает небольшие адресные сделки — это разновидность внебиржевых сделок, которые заключаются на бирже и по правилам биржи. Ранее об этом сообщал со ссылкой на источники ТАСС.

«Роснефть» вернулась, но сделки мелкие и только адресные», — сказал один из собеседников агентства. «Но это все равно изменение ситуации, в четверг и пятницу и этого не было», — добавил другой источник агентства.

После публикации материала в «Роснефти» подтвердили, что компания «возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами». «Компания совершает адресные сделки с крупными промышленными потребителями и розничными сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Торги бензином и дизтопливом на бирже «Роснефть» приостановила в конце прошлой недели, 15 ноября. Первоначально об этом сообщили участники торгов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев информацию о приостановке не подтверждал, отмечая, что компания не обязана поставлять на биржу все производимое топливо, а также продавать его тем, кто занимается перепродажами.

«Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — говорил он. По его словам, компания выполняет обязательства по поставке 10% производимого топлива на биржу. При этом он подчеркивал, что «Роснефть» не обязана выставлять бензин на биржу ежедневно.

«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Другие нефтяные компании, включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», 15 ноября продолжали продавать топливо на бирже, рассказывали собеседники РБК.

Цены на бензин на бирже выросли после ухода «Роснефти» с торгов
Бизнес

Не стала компания возобновлять торги и в пятницу, 16 ноября. В тот же день выросли цены на все виды топлива на 1,5–2,6%.

Президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов увязал рост цен с решением «Роснефти» приостановить торги, а также высказал мнение, что, если компания не вернется к торгам, в российских регионах через несколько дней может возникнуть дефицит топлива.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива, при этом продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что решение «Роснефти» отказаться от продаж бензина и дизельного топлива было охарактеризовано как «демарш». По данным издания, глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку, сообщив о риске дефицита бензина на полуострове, и попросил рассмотреть возможность заключения внебиржевых контрактов на топливо.

ФАС предложила ужесточить требования к биржевым трейдерам бензином
Бизнес

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Центробанком и товарно-сырьевой биржей по поручению Козака занялась разработкой мер, чтобы снизить спекулятивное давление на рынок нефтепродуктов, сообщал ранее РБК. Среди предложений ФАС — ограничения на торги на основании биржевого членства и санкции для перепродавцов, манипулирующих торгами.

Авторы: Наталья Демченко, Тимофей Дзядко.
Теги: «Роснефть» , Биржа , торги
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