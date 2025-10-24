 Перейти к основному контенту
Politico узнал о планах Румынии и Нидерландов по продаже объектов ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ должен продать свой завод в Румынии из-за санкций США, считает госсекретарь Бушой. Продажу доли российской компании изучают и в Нидерландах. Источник Politico назвал такой шаг «наиболее вероятным сценарием»
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 708,5 -0,91% Купить
«Роснефть» ROSN ₽390,95 +0,28% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С учетом объявленных США санкций российская компания ЛУКОЙЛ «будет обязана» продать свой нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil, заявил изданию Politico государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой.

«Мы были бы рады, если бы ЛУКОЙЛа больше не было», — сказал Бушой.

НПЗ Petrotel-Lukoil расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста. Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т. В собственность компании ЛУКОЙЛ предприятие перешло в 1998 году.

Возможность продажи доли ЛУКОЙЛа рассматривают и власти Нидерландов. Неназванный источник Politico охарактеризовал такой шаг как «наиболее вероятный сценарий». В 2009 году российская компания приобрела 45% акций НПЗ Zeeland, расположенного в портовой зоне Флиссинген-Ост на юго-западе Нидерландов. Стоимость доли, без учета запасов сырой нефти и нефтепродуктов, составила $600 млн.

Белый дом заявил о надежде на то, что новые санкции нанесут вред России
Политика
Кэролайн Левитт

О введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — кроме ЛУКОЙЛа под ограничения также попала «Роснефть» — Минфин США объявил в ночь с 22 на 23 октября. В качестве причины американская сторона обозначила «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России. Всего в списке министерства указаны 34 дочерние компании.

Россия считает западные санкции незаконными. Президент Владимир Путин заявил, что США новыми санкциями пытаются надавить на Россию, но уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. Он заверил, что, несмотря на «определенные потери», Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво».

