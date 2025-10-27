Росавиация раскрыла, кто повезет пассажиров лишившейся лицензии «Ангары»
Авиакомпания «Ангара», у которой Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих полетов, закрыла продажи на все рейсы после 1 ноября. Перевозить пассажиров по маршрутам «Ангары» будут другие авиакомпании, сообщили в пресс-службе Росавиации.
С 5 ноября авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять коммерческие рейсы. Решение было принято в целях «обеспечения безопасности полетов», на основании акта внеплановой проверки Ространснадзора.
До этого дня перевозчик работает на 11 региональных направлениях. Пассажиры с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, могут оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».
Так, «Ираэро» уже выполняет регулярные рейсы:
- Иркутск — Киренск;
- Иркутск — Ербогачён;
- Иркустк — Бодайбо;
- Иркутск — Чара.
И начнет выполнять рейсы:
- Чита — Чара;
- Улан-Удэ — Нижнеангарск;
- Улан-Удэ — Таксимо.
«Аврора» продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. «Хабаровские авиалинии» будут выполнять полеты по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.
Утром 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.
На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не выжил при крушении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта).
