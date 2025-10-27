Росавиация раскрыла, кто повезет пассажиров лишившейся лицензии «Ангары»

 Перейти к основному контенту
Катастрофа Ан-24 под Тындой⁠,
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

Авиакомпания «Ангара», у которой Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих полетов, закрыла продажи на все рейсы после 1 ноября. Перевозить пассажиров по маршрутам «Ангары» будут другие авиакомпании, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото:v1_one / Fotodom / Shutterstock

С 5 ноября авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять коммерческие рейсы. Решение было принято в целях «обеспечения безопасности полетов», на основании акта внеплановой проверки Ространснадзора.

До этого дня перевозчик работает на 11 региональных направлениях. Пассажиры с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, могут оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».

Так, «Ираэро» уже выполняет регулярные рейсы:

  • Иркутск — Киренск;
  • Иркутск — Ербогачён;
  • Иркустк — Бодайбо;
  • Иркутск — Чара.

И начнет выполнять рейсы:

  • Чита — Чара;
  • Улан-Удэ — Нижнеангарск;
  • Улан-Удэ — Таксимо.

«Аврора» продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. «Хабаровские авиалинии» будут выполнять полеты по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.

Фото: gulyaev_tynda / Telegram
Фото: gulyaev_tynda / Telegram
Фото: gulyaev_tynda / Telegram
Фото: gulyaev_tynda / Telegram
Утром 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не выжил при крушении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

