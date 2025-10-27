Росавиация запретила авиакомпании «Ангара» выполнять коммерческие рейсы

Фото: v1_one / Fotodom / Shutterstock

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на коммерческие перевозки, авиаперевозчик не сможет выполнять такие рейсы с 5 ноября, сообщила Росавиация.

«Ангара» закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября», — рассказали в ведомстве.

Авиаперевозчик выполнял рейсы на 11 региональных направлениях, теперь по его маршрутам будут летать другие авиакомпании: «Ираэро», «Аврора», «Хабаровские авиалинии».

24 июля разбился пассажирский самолет Ан-24 «Ангары», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в Тынде. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. Все они погибли.

После этого Росавиация аннулировала у «Ангары» сертификат организации по техобслуживанию воздушных судов.

