Катастрофа Ан-24 под Тындой
0

«Ангару» лишили лицензии на коммерческие рейсы. Что известно о компании

Росавиация запретила «Ангаре» выполнять коммерческие рейсы
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Росавиация запретила «Ангаре» выполнять коммерческие рейсы. Летом ее самолет разбился при заходе на посадку в Тынде, погибли 48 человек. История авиакомпании — в справке РБК
Фото: Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock

Что известно об авиакомпании «Ангара»

«Ангара» — один из основных перевозчиков в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска. Компания выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, а также осуществляет чартерные и заказные рейсы по различным направлениям. У «Ангары» также есть лицензия на международные перевозки. Компания осуществляла рейсы в Японию, Китай, Казахстан и Азербайджан.

Парк «Ангары» состоит из 11 самолетов Ан-24, трех самолетов Ан-26-100 и 15 вертолетов Ми-8, два из которых — VIP-класса.

Авиакомпания была создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд», которая занимается туризмом, развитием транспортной инфраструктуры, строительством, гостиничным бизнесом, организацией мероприятий, медицинскими и спортивными услугами в Иркутской области и на Байкале. В 2010 году произошло слияние двух крупных авиаперевозчиков Восточной Сибири: авиакомпаний «Ангара» и «ИркутскАвиа».

С 2020 года «Ангару» возглавляет Сергей Саламатов, который ранее работал старшим штурманом летного отряда авиакомпании «Сибирь» и руководил отделом планирования и обеспечения полетов компании «ИрАэро».

Крушение Ан-24 «Ангары»

24 июля 2025 года пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в 15 км от Тынды. Он пропал после того, как ушел на второй круг перед посадкой.

На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. Все они погибли. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве главных версий рассматривают техническую неисправность судна и ошибку экипажа.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов. Поводом стал авиаинцидент в Иркутской области, когда такой же Ан-24, но с другим бортовым номером выкатился из-за сломавшейся стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда никто из пассажиров не пострадал.

Это не первое происшествие с самолетом Ан-24 «Ангары». В июле 2011 года судно, выполнявшее рейс из Томска в Сургут, вынуждено село на реку Обь из-за пожара в двигателе. Самолет разрушился на две части, семь человек погибли. Причиной катастрофы стала разгерметизация одной из систем двигателя, сообщил МАК.

Запрет на коммерческие рейсы

30 июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов, после чего «Ангара» заявила, что продолжит выполнять полеты, но вынуждена отменить часть рейсов. В августе был отозван и сертификат авиационного учебного центра перевозчика.

27 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ангара» на коммерческие перевозки. Компания не сможет выполнять такие рейсы с 5 ноября. По ее маршрутам теперь будут летать авиакомпании «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».

