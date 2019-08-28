СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Это может произойти после вступления в силу закона «Об органической продукции». В Минсельхозе говорят, что продажа такой продукции не будет запрещаться — нельзя будет только использовать маркировку «органический»

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Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками». Об этом говорится в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и др.) Алексея Поповичева министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, пишет «Коммерсантъ».

В послании указывается, что в настоящее время на российских прилавках представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе. На упаковках нанесен знак соответствующих систем сертификации, в том числе надпись «органический», что до вступления в силу вышеуказанного закона позволяет продвигать эти товары. Однако с 1 января будущего года такая продукция становится запрещенной, так как не имеет российских органических сертификатов, и должна быть отозвана из оборота. Это, по мнению Поповичева, приведет к существенным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети.

При этом, как указывается в письме, сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, поскольку в России работает лишь один аккредитованный орган сертификации. Помимо этого, подзаконные акты, регулирующие порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, по-прежнему не приняты, что не дает возможности начать выпуск продукции с 1 января. Как отмечается в письме, заказ формата упаковки продукции делается не менее чем за полгода, а процесс маркировки уже выпущенных продуктов достаточно трудоемкий и требует существенных затрат. «Русбренд» обратился к Патрушеву с просьбой организовать экстренное совещание для поиска решений по этому вопросу, что позволит снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

В Минсельхозе рассказали изданию, что письмо «Русбренда» в настоящее время рассматривается. В министерстве уточнили, что продажа продукции не запрещается, а запрещается только использование маркировки «органический», если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам России. Как отметил Поповичев, именно такая формулировка и означает снятие с продажи с 1 января всей органической продукции, поступившей из-за рубежа, и смену ее упаковки. На это, утверждает исполнительный директор «Русбренда», уйдет несколько месяцев.