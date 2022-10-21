Ozon и Wildberries удалили товары Lamel после рекламы с Крымским мостом

Компания Lamel Cosmetics после теракта на Крымском мосту опубликовала рекламу, которую Минпромторг расценил как поддержку террористических действий. Министерство уведомило об этом торговые сети, и те перестали сотрудничать с Lamel

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупные торговые сети России прекратили сотрудничество с брендом косметики Lamel Professional после того, как Минпромторг уведомил их о поддержке этой компанией террористических действий, сообщила в телеграм-канале депутат Яна Лантратова.

Компания Lamel Cosmetics основана в 2012 году в Великобритании украинкой Натальей Яроменко. После взрыва на Крымском мосту в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Lamel появилась реклама с упоминанием теракта: производитель поздравил клиентов «с днем хлопка» и представил по этому случаю подборку макияжей для «празднования». Агентство «РИА Новости» 10 октября сообщило, что российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары Lamel.

Лантратова и еще один депутат Игорь Ананских после публикации Lamel попросили Минпромторг запретить продажу в России продукции компаний из недружественных стран, а также организаций, связанных с гражданами Украины либо основанных ими. Замминистра промышленности Виктор Евтухов в ответ на обращение Лантратовой отметил, что компании самостоятельно определяют партнеров по бизнесу и поставщиков. «Вместе с тем письмом Минпромторга России от 13.10.2022 <…> в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в Российской Федерации», — говорится в документе, который Лантратова публикует в своем телеграм-канале.

После этого сотрудничество с Lamel прекратили Ozon, Wildberries, «Рив Гош», Lamoda, «СберМаркет», «Золотое яблоко» и другие компании. «Яндекс.Маркет» «постепенно удаляет карточки товаров с данным брендом», говорится в письме.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг, Ozon, Wildberries.