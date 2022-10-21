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Ozon и Wildberries удалили товары Lamel после рекламы с Крымским мостом

Российские торговые сети убрали из ассортимента бренд Lamel после письма Минпромторга
Компания Lamel Cosmetics после теракта на Крымском мосту опубликовала рекламу, которую Минпромторг расценил как поддержку террористических действий. Министерство уведомило об этом торговые сети, и те перестали сотрудничать с Lamel
Ozon OZON ₽1 255 +0,76% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупные торговые сети России прекратили сотрудничество с брендом косметики Lamel Professional после того, как Минпромторг уведомил их о поддержке этой компанией террористических действий, сообщила в телеграм-канале депутат Яна Лантратова.

Компания Lamel Cosmetics основана в 2012 году в Великобритании украинкой Натальей Яроменко. После взрыва на Крымском мосту в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Lamel появилась реклама с упоминанием теракта: производитель поздравил клиентов «с днем хлопка» и представил по этому случаю подборку макияжей для «празднования». Агентство «РИА Новости» 10 октября сообщило, что российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары Lamel.

Лантратова и еще один депутат Игорь Ананских после публикации Lamel попросили Минпромторг запретить продажу в России продукции компаний из недружественных стран, а также организаций, связанных с гражданами Украины либо основанных ими. Замминистра промышленности Виктор Евтухов в ответ на обращение Лантратовой отметил, что компании самостоятельно определяют партнеров по бизнесу и поставщиков. «Вместе с тем письмом Минпромторга России от 13.10.2022 <…> в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в Российской Федерации», — говорится в документе, который Лантратова публикует в своем телеграм-канале.

После этого сотрудничество с Lamel прекратили Ozon, Wildberries, «Рив Гош», Lamoda, «СберМаркет», «Золотое яблоко» и другие компании. «Яндекс.Маркет» «постепенно удаляет карточки товаров с данным брендом», говорится в письме.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг, Ozon, Wildberries.

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Минпромторг косметика Крымский мост
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