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Роскачество бесплатно сертифицирует органические продукты

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роскачество до конца 2020 года обнулит стоимость сертификации органических продуктов для малых и средних предприятий, рассказали РБК в пресс-службе организации.

Сертифицировать свою продукцию производители органики должны по требованию закона «Об органической продукции», который вступил в силу в России с 1 января 2020 года. Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в соответствующий государственный реестр, не может продавать свою продукцию как «органическую» (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста), поясняет исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. На текущий момент сертификацию получили четверть российских производителей органических продуктов (всего 23 компании), говорит Мироненко. По его оценкам, около 70% российских производителей органики — это малые и средние предприятия.

Ввести специальные тарифы для МСП, чтобы поддержать их в условиях пандемии коронавируса, рекомендовал Минсельхоз. Вопрос об обнулении стоимости сертификации органической продукции для них обсуждался на совещании в министерстве в среду, 15 апреля, уточнили в Роскачестве: Минсельхоз посоветовал оказать максимальное содействие отечественным производителям, запускающим производство органических продуктов, а также расширить для них доступ на внутренний и внешний рынки.

Крестьянские и фермерские хозяйства не могут наравне с крупными игроками изымать из оборота средства на проведение сертификации, и обнуление стоимости этой процедуры увеличит поток тех, кто сможет подтвердить соответствие своей продукции требованиям органической, указывает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, в среднем сертификация органических продуктов стоит для российских компаний около 150 тыс. руб.

Для небольших производителей органических продуктов прохождение сертификации — значительные расходы, поэтому предложенная Роскачеством мера поддержит рынок, считает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. По его словам, сейчас на получение сертификации подали еще около 60 российских компаний.

Минсельхоз неоднократно указывал, что видит большой потенциал в развитии производства продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, востребованных на мировом рынке. По данным министерства, рынок органической продукции оценивается сегодня в $89,7 млрд. К 2024 году на долю продукции с «зеленым брендом» может приходиться 10–15% российского агроэкспорта, говорил ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Теги: Роскачество, Минсельхоз
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