Рестораторы сообщили о сокращении меню и времени работы из-за пандемии

Корректировка часов работы в зависимости от траффика посетителей помогает сократить затраты на оплату труда и коммунальные платежи, рассказали рестораторы газете «Коммерсантъ»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса рестораны приступили к сокращению позиций меню и изменению часов работы, чтобы снизить расходы на зарплаты и коммунальные платежи. Об этом со ссылкой на опрошенных представителей ресторанных сетей пишет «Коммерсантъ».

В сети Prime начали корректировать время работы, подстраиваясь под локальный трафик, сообщила представитель сети Мария Лошкова. Также в связи с пандемией Prime решил отсрочить запуск новых блюд в меню, отметила она.

В «Росинтер Ресторантс» (управляет сетями IL Patio, «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays) рассказали, что теперь некоторые рестораны открываются раньше, а в локациях, которые гости посещают в основном вечером, время открытия сдвинули на более позднее. Такая мера позволяет компании управлять двумя статьями расходов — фондом оплаты труда и коммунальными платежами, сообщила президент холдинга Маргарита Костеева. Она отметила, что в связи с пандемией изменился портрет среднего потребителя — теперь в заведениях проводят меньше времени и меньшими компаниями. Кроме того, по ее словам, в кафе и ресторанах почти нет туристов, а в некоторых заведениях именно они ранее составляли значительную часть посетителей.

Ресторатор Александр Раппопорт (управляет, в частности, ресторанами «Воронеж», «Dr. Живаго», «Белуга») также сообщил, что его ресторан Cook`kareku, ранее открытый круглосуточно, сейчас работает в сокращенном графике. Заведения холдинга RESTart Vasilchuk Brothers, в который входят Vasilchuki Chaihona № 1, фуд-молл «Депо», Burger Heroes пока продолжают работать в привычном режиме, однако меню пришлось сократить на 30%, рассказал владелец холдинга Алексей Васильчук.

В Ginza Project Moscow, в группе «Шоколадница», в «Андерсоне», «Тануки», KFC и «Даблби» сообщили, что сохраняют режим работы и меню в привычном формате, если иного не требуют власти.