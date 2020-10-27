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Пандемия коронавируса ,  
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Рестораторы сообщили о сокращении меню и времени работы из-за пандемии

Корректировка часов работы в зависимости от траффика посетителей помогает сократить затраты на оплату труда и коммунальные платежи, рассказали рестораторы газете «Коммерсантъ»
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса рестораны приступили к сокращению позиций меню и изменению часов работы, чтобы снизить расходы на зарплаты и коммунальные платежи. Об этом со ссылкой на опрошенных представителей ресторанных сетей пишет «Коммерсантъ».

В сети Prime начали корректировать время работы, подстраиваясь под локальный трафик, сообщила представитель сети Мария Лошкова. Также в связи с пандемией Prime решил отсрочить запуск новых блюд в меню, отметила она.

В «Росинтер Ресторантс» (управляет сетями IL Patio, «Планета Суши», «Шикари», TGI Fridays) рассказали, что теперь некоторые рестораны открываются раньше, а в локациях, которые гости посещают в основном вечером, время открытия сдвинули на более позднее. Такая мера позволяет компании управлять двумя статьями расходов — фондом оплаты труда и коммунальными платежами, сообщила президент холдинга Маргарита Костеева. Она отметила, что в связи с пандемией изменился портрет среднего потребителя — теперь в заведениях проводят меньше времени и меньшими компаниями. Кроме того, по ее словам, в кафе и ресторанах почти нет туристов, а в некоторых заведениях именно они ранее составляли значительную часть посетителей.

Ресторатор Александр Раппопорт (управляет, в частности, ресторанами «Воронеж», «Dr. Живаго», «Белуга») также сообщил, что его ресторан Cook`kareku, ранее открытый круглосуточно, сейчас работает в сокращенном графике. Заведения холдинга RESTart Vasilchuk Brothers, в который входят Vasilchuki Chaihona № 1, фуд-молл «Депо», Burger Heroes пока продолжают работать в привычном режиме, однако меню пришлось сократить на 30%, рассказал владелец холдинга Алексей Васильчук.

В Ginza Project Moscow, в группе «Шоколадница», в «Андерсоне», «Тануки», KFC и «Даблби» сообщили, что сохраняют режим работы и меню в привычном формате, если иного не требуют власти.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантъ» отметил, что многие рестораны вернулись к работе после весеннего карантина уже с неполным меню. По его словам, для выплат долгов поставщикам, бизнесу пришлось искать возможность сократить любые издержки, например за счет работы в утреннее, вечернее или ночное время.

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Российские власти неоднократно говорили, что пока жесткие ограничения из-за коронавируса вводить не планируется. По словам президента Владимира Путина, медки уже научились бороться с инфекцией и для этого появились препараты. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что задача властей — найти средний путь между ограничениями и закрытием города. Сейчас в Москве действует обязательный масочный режим, а в ночных заведениях столицы с середины октября введена система чек-инов. Она предполагает, что перед тем, как зайти внутрь, посетители должны зарегистрироваться по номеру телефона.

Автор
Анастасия Батманова
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