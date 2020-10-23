Кремль переадресовал кабмину вопрос маркировки жизненно важных лекарств

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

На вопрос о проблемах с маркировкой жизненно важных лекарств должно отвечать правительство. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, поскольку эта тема находится в ведении правительства, Кремлю было бы неправильно выступать с какими-либо рекомендациями на этот счет. Песков посоветовал обратиться по этому вопросу в кабмин.

Он добавил, что у Кремля нет информации о деталях этого сбоя.

22 октября фармкомпании «Гедеон Рихтер» пришлось развернуть три машины с лекарствами на границе России. Причиной стали сложности с маркировкой — их не удалось внести в систему мониторинга и, как следствие, растаможить. В компании рассказали, что проблемы наблюдаются с конца сентября.