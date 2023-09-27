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Дело братьев Магомедовых ,  
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Магомедов подал в британский суд иск на $14 млрд о конфискации активов

Сюжет
Дело братьев Магомедовых
Осужденный на 19 лет бизнесмен Зиявудин Магомедов подал в британский суд на «Транснефть», «Росатом» и две зарубежные компании, обвинив их в сговоре с целью получения его доли в FESCO и НМТП
«Транснефть» TRNFP ₽141 350 +0,28% Купить
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Осужденный российский бизнесмен Зиявудин Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании почти $14 млрд за свои доли в портовых операторах, которые, по его мнению, были конфискованы, передает Reuters со ссылкой на судебные материалы.

Иск был подан 20 июля. Ответчиками выступают «Росатом», «Транснефть», инвестиционная компания TPG и базирующийся в ОАЭ портовый оператор DP World. Магомедов обвиняет их в заговоре с целью приобретения его доли в транспортной компании FESCO, которую он оценивает в $8,8 млрд.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что «Транснефть» вступила в сговор с целью отобрать у него и его брата Магомеда долю в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Согласно материалам суда, Магомедовы приобрели свою долю в НМТП через совместное предприятие с «Транснефтью» и вели переговоры о продаже своих акций примерно за $1,3 млрд.

Представитель TPG заявил Reuters, что претензии Магомедова «совершенно необоснованны» и компания намерена «решительно защищаться» от подобных обвинений.

Представитель «Росатома» заявил РБК, что в госкорпорации считают требования Магомедова необоснованными. РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

1 декабря 2022 года Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, бывшего сенатора, приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Магомедовы вину не признали.

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На следующий день тот же суд принял решение конфисковать у Зиявудина Магомедова принадлежащие ему 32,5% акций FESCO. В январе этого года Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — головной компании FESCO. В мае тот же суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства и $750 млн, полученных Магомедовыми от продажи доли в НМТП.

В апреле суд удовлетворил иск ДВМП против Магомедова и нескольких подконтрольных ему компаний на сумму 80,1 млрд руб. Суд также постановил взыскать $13,8 млн убытков. Истец требовал взыскать с ответчиков убытки от сделок, которые совершались в их интересах и были связаны с приобретением Магомедовым контроля над FESCO.

В начале августа суд снял арест с пакета акций ДВМП в размере 49,99%, которые принадлежали двум подконтрольным Магомедову кипрским компаниям.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Зиявудин Магомедов Транснефть Росатом иски Fesco НМТП
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