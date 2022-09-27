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Экс-зампред «Газпрома» нашел китайского партнера для создания мегатрассы

Рязанов привлечет китайского партнера для строительства трассы «Меридиан» в Китай
Бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов предложил привлечь китайского подрядчика CC7 к строительству трассы «Меридиан». Проект, который задумывался как дорога из Европы в Китай в этом году изменил маршрут в сторону Каспия
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Русская холдинговая компания (РХК) бывшего зампреда «Газпрома» Александра Рязанова и китайская China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в корпорацию CNCEC) создали совместно предприятие «Меридиан — СС7», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц.

Гендиректор компании Дмитрий Сапожников сказал РБК, что компания создана для совместной работы, другие подробности он не раскрыл. Компания зарегистрирована 21 сентября, 51% в ней принадлежит РХК, 49% — у CC7. Китайская компания была представлена РХК в качестве потенциального инвестора, заинтересованного в строительстве трассы «Меридиан», рассказали РБК в пресс-службе госкомпании «Автодор». РБК направил запрос в CC7 и Рязанову.

«Меридиан» — проект, который Рязанов задумал почти десять лет назад и начал выкупать под него землю. Предполагалось, что он станет частной трассой для грузового транспорта из Европы в Китай и будет идти в обход крупных городов. Но в этом году после начала военной спецоперации на Украине концепция проекта поменялась и дорогу решили перенаправить в сторону стран Каспийского моря, в том числе Ирана, в нем начал участвовать «Автодор». Новый вариант прохождения дороги предлагается увязать с хордой, которую планируется построить от Екатеринбурга к Черноморскому побережью, отмечают в «Автодоре».

На каком этапе реализация проекта

Окончательное решение по реализации проекта, в том числе возможность привлечения инвестиций в его создание, окончательная трассировка и стоимость может быть определена только по результатам технико-экономического обоснования, поясняют в пресс-службе «Автодора». Создание трассы по предыдущему маршруту оценивалось в 600 млрд руб.

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«Автодор» в соответствии с поручением правительства выступает заказчиком работ по разработке комплексного технико-экономического обоснования проекта, эти работы планируется завершить до конца 2022 году, уточнили в пресс-службе госкомпании. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует стрительство) отмечают, уже выполнено около 50% работ, в том числе социально-экономические исследования, замеры интенсивности движения транспорта, проведены опросы крупнейших логистических компаний, включая компании из Китая, завершена разработка транспортной модели, а также подготовлены несколько вариантов трассы.

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Рассматриваются варианты трассировки «Меридиана» от границы с республикой Беларусь у Гомеля до границы с Казахстаном у автомобильный пункт пропуска «Маштаково». Возможно проект будет реализован поэтапно с учетом интенсивности трафика и востребованности того или иного участка дороги, не исключено, что для части трассы будут использованы существующие дороги, пояснили в аппарате Хуснуллина.

В конце 2021 года Рязанов рассказывал РБК, что кредитором и организатором финансирования строительства трассы должен был выступить Евразийский банк развития. По его совам, половина средств на проект будет привлечена из внебюджетных источников, а вторая половина могла быть получена из бюджета, в том числе из Фонда национального благосостояния. РХК принимает участие в рассмотрении результатов технико-экономического обоснования и заинтересована в реализации проекта с привлечением международных инвестиций, говорят в «Автодоре».

Чем известен потенциальный инвестор из Китая

CC7 — стопроцентная дочка китайской China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEC), крупного подрядчика в нефтегазохимической отрасли. В мае 2021 года CNCEC объединилась с производителем химикатов Sinochem Group. Новая компания получила название Sinochem Holdings. По оценке Fortune, по результатам прошлого года она заняла девятое место среди крупнейших китайских компаний, ее оборот составил $171,3 млрд.

CC7 работает в России больше 12 лет и реализовывала проекты в том числе для "Сибура" и ЛУКОЙЛа. Компания строит газохимический комплекс в Ленобласти, ведет модернизацию омского НПЗ. В прошлом году в СС7 говорили о заинтересованности в реализации инвестпроектов группы ТАИФ, которая вошла в состав "Сибура".

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Фото:Артем Голощапов / РБК

За первые пять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем составил $65,8 млрд, что на $28,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года. Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» в сентябре назвали отношения России и Китая лучшими за все время сотрудничества. Однако финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству «Один пояс — один путь» в первом полугодии 2022 года сократились до нуля.

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