Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компания «Игристые вина» остановила производство этого напитка, на долю которого приходилось до 85% ее продаж. Причина — положения нового закона «О виноградарстве и виноделии»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин — петербургская группа «Игристые вина» (бренды «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и др.) 26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер».

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж. По данным СПАРК, выручка ЗАО «Игристые вина» в 2019 году составила 3,9 млрд руб., прибыль — 851,2 млн.

Прекращение производства связано с вступлением в силу с 26 июня закона «О виноградарстве и виноделии», который, в частности, регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Теперь называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда. На этикетке и при реализации в магазине продукции, изготовленной из иностранного виноматериала, должно быть указано, что этот напиток не является вином.

«Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — констатировал Дудко. У производителя были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет.