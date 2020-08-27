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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компания «Игристые вина» остановила производство этого напитка, на долю которого приходилось до 85% ее продаж. Причина — положения нового закона «О виноградарстве и виноделии»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин — петербургская группа «Игристые вина» (бренды «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и др.) 26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер».

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж. По данным СПАРК, выручка ЗАО «Игристые вина» в 2019 году составила 3,9 млрд руб., прибыль — 851,2 млн.

Прекращение производства связано с вступлением в силу с 26 июня закона «О виноградарстве и виноделии», который, в частности, регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Теперь называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда. На этикетке и при реализации в магазине продукции, изготовленной из иностранного виноматериала, должно быть указано, что этот напиток не является вином.

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«Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — констатировал Дудко. У производителя были запасы сырья, поэтому в сезон новогодних продаж проблем с поставками игристого вина компании не будет.

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России. Эксперт напомнил, что в России урожай винограда позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина, а в 2019 году было произведено 80 млн. «Игристые вина» — один из крупнейших импортеров виноматериалов в России. В 2018 году, по данным ЦИФРРА, компания импортировала 2,85 млн декалитров, а ПАО «Абрау-Дюрсо» — 1,91 млн декалитров (более поздних данных нет).

«Абрау Дюрсо» ищет альтернативы импортному сырью, расширяет собственные виноградники, а в августе стала совладельцем одного из крупнейших кубанских виноградников — агрофирмы «Юбилейная». РБК направил запрос в компанию, столкнулась ли она с трудностями из-за закона.

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Российские виноделы впервые получили собственное регулирование
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Возможно, остановка производства — временное решение, в январе 2021 года должен вступить техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», в котором нет положения о запрете на использование иностранных виноматериалов, и если документ останется неизменным, все производители смогут продолжить использование иностранного виноматериала», — предполагает Дробиз.

Автор: Анна Левинская
Теги: вино, производство вина
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