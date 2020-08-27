Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

В рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes вошли две новые участницы. Они расположились на третьем и 13-м местах, а первое досталось Елене Батуриной, которая уже многие годы является лидером списка

Екатерина Федун (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Самой богатой женщиной России вновь стала предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Как сообщил журнал Forbes, за год ее состояние выросло на $100 млн и достигло $1,3 млрд.

Следом за Батуриной идет соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, ее состояние за год также увеличилось на $100 млн и составляет $1,1 млрд.

На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России, по версии Forbes, она попала впервые.

Другим новичком рейтинга стала Людмила Коган — вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его долю 81,8% в банке «Уралсиб». Она заняла 13-место с состоянием $350 млн.