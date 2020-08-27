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Бизнес ,  
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Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

В рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes вошли две новые участницы. Они расположились на третьем и 13-м местах, а первое досталось Елене Батуриной, которая уже многие годы является лидером списка
Екатерина Федун
Екатерина Федун (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Самой богатой женщиной России вновь стала предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Как сообщил журнал Forbes, за год ее состояние выросло на $100 млн и достигло $1,3 млрд.

Следом за Батуриной идет соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, ее состояние за год также увеличилось на $100 млн и составляет $1,1 млрд.

На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России, по версии Forbes, она попала впервые.

Другим новичком рейтинга стала Людмила Коган — вдова бизнесмена Владимира Когана, унаследовавшая его долю 81,8% в банке «Уралсиб». Она заняла 13-место с состоянием $350 млн.

Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

На четвертой строчке рейтинга с состоянием $600 млн расположилась Татьяна Ковальчук. Ей вместе с мужем Юрием Ковальчуком принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно владеет 32,3% группы «Согаз». Пятое место с состоянием $600 млн заняла бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева.

Батурина была бессменным лидером рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes с 2004 года. Это звание она впервые уступила в феврале — тогда с первого места его сместила Бакальчук. Однако уже в начале апреля Батурина вернула себе статус богатейшей россиянки.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: Елена Батурина, Татьяна Бакальчук, рейтинг Forbes
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