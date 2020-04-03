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Батурина вернула себе статус богатейшей женщины России по версии Forbes

Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук, по данным Forbes, сократилось на 29%, до $1 млрд, в то время как состояние Елены Батуриной эксперты журнала оценивают сейчас в $1,3 млрд
Елена Батурина (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук утратила статус самой богатой женщины России, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга, ведущегося в режиме реального времени.

Лидером вновь стала Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда Forbes повысил оценку состояния Бакальчук на $400 млн. В результате владелица Wildberries обошла вдову Лужкова — $1,4 млрд против $1,2 млрд.

С тех пор состояние Бакальчук, по данным Forbes, сократилось на 29%, до $1 млрд, в то время как состояние Батуриной эксперты журнала оценивают сейчас в $1,3 млрд. Причинами ситуации с Бакальчук Forbes назвал падение стоимости сходных с Wildberries активов (компания не является публичной, и Forbes оценивает изменение ее стоимости по аналогии с динамикой котировок акций других онлайн-ретейлеров, таких как немецкий Zalando или британский Asos), а также снижение курса рубля.

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Активы же Батуриной, по данным Forbes, находятся в основном за границей, и на ее состояние изменение курса рубля практически не сказалось.

В конце марта на фоне распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Елена Батурина, Wildberries, Татьяна Бакальчук
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