Saudi Aramco лишилась бессрочной монополии на добычу аравийской нефти

Власти Саудовской Аравии ограничили срок действия контракта, дающего компании Saudi Aramco эксклюзивное право на освоение нефтегазовых месторождений страны, сообщает FT. Впрочем, в будущем контракт может быть продлен

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Компания Saudi Aramco утратила бессрочную монополию на освоение нефтяных и газовых месторождений в Саудовской Аравии, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. По данным собеседников издания, срок действия контракта, дающего Saudi Aramco эксклюзивные права на территории королевства, ограничен 40 годами. Впрочем, при необходимости он может быть продлен.

​Три источника FT утверждают, что изменение контракта призвано формализовать отношения властей с компанией, перед тем как иностранные инвесторы получат возможность инвестировать в капитал страны. IPO полностью подконтрольной государству Saudi Aramco ранее намечалось на 2018 год, однако 22 августа агентство Reuters сообщило, что власти Саудовской Аравии отказались от вывода компании на биржу. На следующий день министр энергетики королевства Халид аль-Фалих назвал сообщение Reuters спекуляцией, пояснив, что IPO не отменено, власти просто ждут благоприятных рыночных условий.

По данным источников газеты, первоначально срок действия контракта с Saudi Aramco предлагалось ограничить 20​ годами, что соответствует международной практике. Однако в конце концов было решено, что этот срок мог бы негативно сказаться на оценке компании.

​Тем не менее концессионное соглашение со сроком действия 40 лет — это по-прежнему намного больше того, что имеет большинство нефтяных компаний, а так как Saudi Aramco остается для государства основным источником дохода, то нет никаких оснований считать, что оно не будет продлено, отмечает FT.

Saudi Aramco и Минэнерго Саудовской Аравии не ответили на запросы FT. Источники издания, близкие к ведомству, пояснили, что королевство как единственный владелец компании имеет право менять энергетическую стратегию, не внося поправок в законодательство.