В России зафиксировали сокращение выпуска пивных напитков

Производство пивных напитков в России сократилось после роста в предыдущие три года. Участники рынка связывают это с прекращением выпуска части иностранных брендов и оттоком потребителей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России снизилось производство пивных напитков, которые по рецептуре отличаются от классического пива (солод, хмель и пивные дрожжи), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В первом полугодии 2023 года было выпущено 48,38 млн декалитров (дал) такой продукции, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. К неклассическим пивным напиткам относят, например, марки Essa, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel Cerny, Schlitz Weissbier, Dr. Diesel, Kronenbourg 1664 и другие. В 2020–2022 годах их производство росло.

В то же время производство пива крепостью от 0,5 до 8,6% немного выросло — на 0,2%, до 353,26 млн дал. За тот же период в России выпустили 3,79 млн дал сидра (плюс 6,6%). По оценкам NielsenIQ, продажи всего пива в розничных магазинах с января по июнь увеличились на 1,4% в объеме и на 7,9% в деньгах, сидра — на 25,4% и на 27,5% соответственно. При этом в июне спрос на сидр падал на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем, отмечает газета.

Участники рынка, опрошенные газетой, связывают падение выпуска пивных напитков с сокращением портфеля лицензионных брендов у некоторых транснациональных компаний и возможным негативным эффектом предпродажной подготовки предприятий. Например, продать российский бизнес собирается голландская Heineken («Объединенные Пивоварни Хейнекен» производит пиво и безалкогольные напитки более чем 20 брендов, в том числе Dr. Diesel, «Охота», «Бочкарев»). Покупателя на российские активы нашла также датская Carlsberg Group (ей принадлежит российская «Балтика»), но доли в «Балтике» перешли во временное управление Росимущества.

Многие крафтовые пивоварни фиксировали снижение поставок в конце 2022-го — начале 2023 года, что собеседники газеты связывают с отъездом из России части потребителей. Гендиректор «Волковской пивоварни», президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель подтвердил снижение числа потребителей такого пива. Он отмечает рост издержек из-за удорожания сырья и материалов и смещение спроса с дорогого пива на массовую продукцию.

Аналитики NielsenIQ также сообщали о снижении производства и продаж безалкогольного пива; они связывали это с уходом иностранных брендов после ужесточения западных санкций из-за военных действий на Украине.