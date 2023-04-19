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Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на бизнес в России, запрос на одобрение сделки уже направлен регулирующим органам, говорится в отчете компании за первый квартал 2023 года (*pdf).

«Мы продолжаем работать над передачей права собственности на наш бизнес в России. Заявка была представлена на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями», — сообщили в компании.

В Heineken добавили, что до получения ответа от регулятора концерн не может раскрывать иную информацию, в том числе о потенциальном покупателе.

Прекращение продажи продукции в России уже отразилось на финансовых показателях компании. Как говорится в отчете, рост объема продаж премиального пива в большинстве регионов был компенсирован «спадом продаж во Вьетнаме и прекращения продаж в России».

В марте 2022 года концерн оценивал свои потери из-за ухода из России в €400 млн.

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