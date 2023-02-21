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Российские пивовары попросили разобраться с варкой пива за три дня

Российские пивовары попросили власти ужесточить правила пивоварения
Союз российских пивоваров считает, что транснациональные компании в России могут применять высокоактивные ферментные препараты и катализаторы для ускоренного пивоварения
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Союз российских пивоваров (СРП) попросил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина разобраться в ситуации с глобальными пивоваренными компаниями в связи с ускорением ими производства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма председателя совета СРП Даниила Бримана от 20 февраля. Регулятор подтвердил получение обращения.

По словам Бримана, в феврале представитель AB InBev Efes (выпускает пиво Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня. Хотя, согласно приказу Росалкогольрегулирования, минимальный срок производства этого напитка должен составлять от 6,5 до 18 суток в зависимости от оборудования.

По мнению СРП, транснациональные компании в России могут применять высокоактивные ферментные препараты и катализаторы для ускоренного пивоварения, что позволяет увеличить объем производства и снизить себестоимость пива. Присутствие на рынке напитка, который варится за три дня, российские пивовары считают главной причиной «демпинга» и предлагают отнести выпускаемое по ускоренным технологиям пиво к слабоалкогольным зерновым напиткам, а также повысить акциз на него.

В Ассоциации производителей пива (AB InBev Efes, «Балтика», Heineken) отвергли претензии СРП, заявив, что те не имеют «ничего общего с действительностью и вводят в заблуждение потребителей». Там объяснили, что у некоторых брендов процесс дображивания пива имеет более короткий срок благодаря использованию современного оборудования, но все производство занимает не менее семи дней. АПП предлагала регулятору сократить минимальный срок дображивания с 18 до одного дня «для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя», сообщили в ассоциации.

Прошлой осенью правительство ввело обязательную маркировку пива. Так, маркировать его в кегах (пластиковая или металлическая емкость) потребуется уже с 1 апреля, в стеклянной таре или полимерной упаковке — с 1 октября этого года. Для всех остальных видов упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024-го.

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Елена Чернышова
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