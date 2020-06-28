Путин назвал испытанием для себя необходимость работать дистанционно

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что любит чувствовать прямой контакт с людьми, поэтому ему тяжело работать дистанционно. Об этом политик сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми», — прокомментировал президент. Он отметил, что прямой контакт с людьми доставляет ему «внутреннее удовлетворение».

В марте чиновников Кремля перевели на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса. Собеседники РБК уточняли, что график нахождения на самоизоляции был разным, его определяли непосредственные начальники сотрудников подразделений. В начале апреля Путин впервые перешел на дистанционный формат общения с министрами.

В начале июня источники РБК сообщили, что с 15 июня Кремль решил отменить дистанционный режим и большинство чиновников вернутся к привычному формату работы.