Власти Крыма попросили 125 млрд руб. на ремонт дорог

На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд руб., рассказали источники РБК. Республиканское правительство может выделить около 25 млрд руб., остальной объем планируется покрыть из федерального бюджета

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках проекта Концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года потребуется около 150 млрд руб., рассказал РБК источник, знакомый с проектом концепции. Источник, близкий к правительству Крыма, и чиновник Минтранса подтвердили РБК эту оценку.

Сумма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида» протяженностью 250 км, проходящей по территории полуострова, — 149,3 млрд руб. (первая очередь маршрута Керчь — Симферополь должна быть запущена декабре) и в полтора раз меньше затрат на Крымский мост, который обойдется в 228 млрд руб. В середине мая было открыто движение по автодорожной части Крымского моста для легковых машин и автобусов, грузовики планируется пустить осенью.

Госкомитет дорожного хозяйства Крыма разработал проект долгосрочной концепции развития крымских дорог, которая рассчитана на 2019–2024 годы. Но объем финансирования, предусмотренный этой концепцией, ранее не раскрывался. Как сообщала пресс-служба Минтранса 25 июля по итогам выездного совещания в Крыму под руководством министра Евгения Дитриха, проект предполагает, что к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 83,6% региональных дорог (сейчас нормативам соответствуют 22%) и 50% муниципальных (соответственно — 20%). Кроме того, предусмотрена передача в федеральную собственность около 1,2 тыс. км республиканских дорог.

По словам собеседника РБК, знакомого с проектом концепции, в 2019–2024 годах правительство Крыма потратит на дороги около 25 млрд руб., а еще около 125 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета. «В прошлом году [глава Крыма] Сергей Аксенов обсуждал вопрос недостроенных трасс с президентом Владимиром Путиным. Федеральный центр должен помочь с финансированием», — сказал источник, близкий к крымскому правительству.

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что ведомство сейчас рассматривает концепцию развития автодорожной сети Крыма. РБК также направил запросы в федеральный Минтранс и госкомитет дорожного хозяйства Крыма, но пока не получил ответов.

В проекте концепции также предусмотрен «консервативный сценарий», который предполагает использование только республиканского финансирования — 25 млрд руб., говорит источник РБК. В случае реализации этого сценария «не представляется возможным достижение прогнозных значений целевых показателей в части доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям», предупреждает собеседник РБК. Выполнение дорожных работ в Крыму составит лишь около 18% от потребности региона, указывает он.

Значительная часть крымских дорог до сих требует масштабной реконструкции, сказал РБК член экспертно-консультативного совета при главе республики Игорь Рябов. «Это и дороги соединяющие райцентры севера полуострова, и второстепенные дороги на Южный берег. Плохое качество дорог мешает качеству сельского хозяйства», — сказал он. По словам Рябова, крымский бюджет сможет справиться с задачами реконструкции, но в одиночку это займет десятки лет, поэтому, конечно, надо изыскивать средства в дорожном фонде и в федеральных целевых программах дорожного строительства.​​

На этот год дорожный фонд Крыма составил порядка 2,9 млрд руб., из резервного фонда президента республике выделено еще 4,5 млрд руб. Общая протяженность крымских автомобильных дорог (региональные, муниципальные и местные) составляет 14,9 тыс. км, в нормативном состоянии находится лишь около 20%. Компания «Мосметрострой» рассматривает возможность строительства тоннеля на полуострове.