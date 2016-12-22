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Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий
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Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий
Бизнес, 03:05
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Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий
Именно из этого материала делаются банки для газированного напитка. «Стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», — отметил гендиректор компании Джеймс Квинси
Дональд Трамп (Фото: Twitter / @richard680news)

Американская Coca-Cola заявила о планах повысить стоимость на свои напитки из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий (из этого материала делаются банки для напитка). Об этом генеральных директор компании Джеймс Квинси рассказал в интервью CNBC News.

Подобную практику в середине года для Coca-Cola он назвал «весьма необычной». «Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», — отметил Квинси. Решение Трампа, как поясняет канал, означает также более высокие цены, в том числе на банки для Coca-Cola.

Теперь компания и ее партнеры, как уточнил собеседник CNBC News, работают планом того, как развивать бизнес в новых условиях. «Пошлины на металлы — это один из многих факторов, которые заставили нас в середине года объявить о росте цен», — добавил он.

Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка Квинси не уточнил. Не рассказал он также и о том, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.​

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Ввозные пошлины на сталь и алюминий Трамп одобрил 9 марта. Ввоз металлов в Штаты стал облагаться тарифами в 25% и 10% соответственно. Изначально эта норма не касалась стран Евросоюза, Мексики и Канады, однако с 1 июня она распространилась и на эти государства. Свое решение президент США позже объяснил тем, что страны, по его мнению, должны начать справедливо относиться к Соединенным Штатам в сфере торговли. «Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют [от нас] 25, 50 или 100% пошлины, это нечестно», — заявлял политик.

Намерения оспорить подобные действия Вашингтона во Всемирной торговой организации (ВТО) выражали Канада и страны ЕС. «Обеспокоенность и сожаление» в связи с этим позже также выразили представители стран G7 (помимо США и Канады​ в это объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Coca-Cola , ввозные пошлины , Дональд Трамп
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