 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

IKEA решила вернуться на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
IKEA приостановила работу на Украине с началом в стране боевых действий. Ее единственный магазин находится в Киеве, там занимаются обновлением вывесок. Точная дата его открытия еще не известна
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Компания IKEA, приостановившая свою деятельность на Украине на фоне начала в стране боевых действий, планирует возобновить работу, сообщают «РБК Украина» и Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Решение о возвращении было принято в мае, но когда именно единственный магазин компании снова будет работать на Украине, еще не известно. В нем ведут подготовительные работы. Forbes пишет, что речь идет об обновлении вывесок в ТРЦ Blockbuster Mall, где располагалась IKEA, — в них подкручивают диоды и обновляют крепеж. ТРЦ расположен в Киеве на проспекте Степана Бандеры. IKEA в нем открылась в феврале 2021-го, уточняет «Страна.ua».

«Важным сигналом для головного офиса IKEA стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex (бренды Zara и Bershka. — РБК)», — сказал собеседник Forbes в международной девелоперской компании.

Российские компании наладили поставки товаров IKEA
Бизнес
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

H&M возобновила работу на Украине в ноябре прошлого года. «Страна» сообщала, что в первый день работы одного из магазинов в ТЦ в Киеве образовалась очередь желающих попасть в него. В апреле этого года вновь заработали Zara, Bershkа, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Pull & Bear (все это бренды Inditex). В первые дни работы перед магазинами также выстраивались очереди, пишет «Страна».

В России все перечисленные магазины прекратили работу. IKEA продала свои заводы в стране местным компаниям, владельцем торговых центров «Мега», которые принадлежали шведской Ingka Centres (материнская компания IKEA), стал Газпромбанк. В этих ТЦ занять площади магазинов IKEA собирался маркетплейс «Мегамаркет». По данным «Яндекс Карт», пока, например, в «Меге» в Москве на Калужском шоссе площади, которые занимала IKEA, пустуют.

Российское дочернее предприятие шведской H&M — ООО «Эйч энд Эм» — в июне приступило к ликвидации компании. Магазины Inditex приобрела эмиратская Fashion And More Management DMCC, торговые точки были открыты под специально созданными брендами MAAG (Zara), DUB (Pull & Bear), ECRU (Bershka) и VILET (Stradivarius).

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
IKEA Украина
Материалы по теме
Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на ₽12,9 млрд
Бизнес
Российские компании наладили поставки товаров IKEA
Бизнес
Газпромбанк сдаст в аренду площади IKEA в «Мегах»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Рябков заявил о необходимости для Запада почувствовать «предельные риски» Политика, 13:34
Договоры в логистике: как не пропустить срок исковой давности Pro, 13:32
Сетка «смерти» и разочаровавшие фавориты. Итоги группового раунда Евро Спорт, 13:31
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки 13:30
В Ереване заявили о готовности открыть границы с Турцией Политика, 13:16
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам Украины Политика, 13:15
Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС Спорт, 13:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Полякам предложили пройти «Каникулы с армией» из-за угрозы России Политика, 13:14
Володин рассказал о вступающих в силу с июля законах о ЖКХ и банкротах Политика, 13:09
Пять простых правил «техники безопасности» при заключении сделок Pro, 13:06
Кремль: не знаем ничего о сообщениях об отправке в ДНР бригад из КНДР Политика, 13:02
Шакил О’Нил начал переговоры о покупке доли в «Вест-Хэм Юнайтед» Спорт, 13:00
Вице-чемпионка мира отвергла обвинения в совращении фигуриста-подростка Спорт, 12:49
Кремль назвал понижение дипотношений стандартной практикой Политика, 12:49