IKEA решила вернуться на Украину

IKEA приостановила работу на Украине с началом в стране боевых действий. Ее единственный магазин находится в Киеве, там занимаются обновлением вывесок. Точная дата его открытия еще не известна

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Компания IKEA, приостановившая свою деятельность на Украине на фоне начала в стране боевых действий, планирует возобновить работу, сообщают «РБК Украина» и Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Решение о возвращении было принято в мае, но когда именно единственный магазин компании снова будет работать на Украине, еще не известно. В нем ведут подготовительные работы. Forbes пишет, что речь идет об обновлении вывесок в ТРЦ Blockbuster Mall, где располагалась IKEA, — в них подкручивают диоды и обновляют крепеж. ТРЦ расположен в Киеве на проспекте Степана Бандеры. IKEA в нем открылась в феврале 2021-го, уточняет «Страна.ua».

«Важным сигналом для головного офиса IKEA стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex (бренды Zara и Bershka. — РБК)», — сказал собеседник Forbes в международной девелоперской компании.

H&M возобновила работу на Украине в ноябре прошлого года. «Страна» сообщала, что в первый день работы одного из магазинов в ТЦ в Киеве образовалась очередь желающих попасть в него. В апреле этого года вновь заработали Zara, Bershkа, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Pull & Bear (все это бренды Inditex). В первые дни работы перед магазинами также выстраивались очереди, пишет «Страна».

В России все перечисленные магазины прекратили работу. IKEA продала свои заводы в стране местным компаниям, владельцем торговых центров «Мега», которые принадлежали шведской Ingka Centres (материнская компания IKEA), стал Газпромбанк. В этих ТЦ занять площади магазинов IKEA собирался маркетплейс «Мегамаркет». По данным «Яндекс Карт», пока, например, в «Меге» в Москве на Калужском шоссе площади, которые занимала IKEA, пустуют.

Российское дочернее предприятие шведской H&M — ООО «Эйч энд Эм» — в июне приступило к ликвидации компании. Магазины Inditex приобрела эмиратская Fashion And More Management DMCC, торговые точки были открыты под специально созданными брендами MAAG (Zara), DUB (Pull & Bear), ECRU (Bershka) и VILET (Stradivarius).