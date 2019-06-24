Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию

После обыска, проведенного ФСБ в его музее «Собрание», Давид Якобашвили заявил Би-би-си, что не намерен возвращаться в Россию, пока там «творятся неадекватные вещи»

Давид Якобашвили (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Предприниматель Давид Якобашвили не намерен возвращаться в Россию, где «творятся неадекватные вещи». Об этом бизнесмен заявил Би-би-си, комментируя ситуацию с обыском в принадлежащем ему музее «Собрание».

«Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе», — сказал Якобашвили.

По словам бизнесмена, в момент проведения обысков в Москве он был в Женеве, а сейчас находится во Франции.

Якобашвили, состояние которого оценивается в $750 млн, пока не ответил на звонок РБК.