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Основатель «Рольфа» рассказал о предложении продать компанию за полцены
Владельцы автодилера «Рольф», в офисе и дилерских центрах которого проходят обыски, получали предложения продать компанию за полцены, рассказал РБК ее основатель Сергей Петров. Но, по его словам, «так нельзя вести переговоры»
Фото: РБК

На фоне расследования уголовного дела о незаконном выводе средств за рубеж, в рамках которого проходят обыски в центральном офисе и дилерских центрах «Рольфа», владельцы компании получали предложения продать бизнес. Об этом заявил РБК основатель и председатель совета директоров группы компаний Сергей Петров.

Бизнес
Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

«Может быть какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены», — сказал он, комментируя причины возбуждения уголовного дела, фигурантами которого являются сам Петров и экс-глава «Рольфа» Татьяна Луховецкая. По словам Петрова, уголовное дело касается вывода средств за рубеж в 2014 году: якобы «Рольф» переплатил при покупке одного актива, оценив его в 4 млрд руб., хотя по оценкам следствия он стоил «несколько сотен миллионов».

«[Мы] регулярно получали [предложения о продаже «Рольфа»] в процессе всяких выемок. Предложения поступали с осени 2018 года», — сказал основатель «Рольфа». Но все такие разговоры Петров «прерывал». «Во-первых, я сейчас не имею отношение к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров. — РБК). Компания сейчас у кипрского траста (сын Петрова Александр владеет «Рольфом» через кипрский траст. — РБК). Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — подчеркнул он.

Сотрудники Следственного комитета пришли в центральный офис и дилерские центры «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге утром 27 июня. В «Рольфе» РБК сообщили, что в четверг, 27 июня, правоохранительные органы блокировали доступ к рабочим местам и телефонам и вывели на улицу сотрудников минимум одного подразделения. «Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — рассказал РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.

По данным «Фонтанки», в дилерские центры «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управления «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). По предварительным данным, в материалах дела речь идет о том, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, переводя средства за рубеж.

«Рольф» — крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). Компания владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей. Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.

Выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,67 млрд руб., чистая прибыль — 6,26 млрд руб.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», обыск
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