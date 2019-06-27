Основатель «Рольфа» рассказал о предложении продать компанию за полцены

Владельцы автодилера «Рольф», в офисе и дилерских центрах которого проходят обыски, получали предложения продать компанию за полцены, рассказал РБК ее основатель Сергей Петров. Но, по его словам, «так нельзя вести переговоры»

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На фоне расследования уголовного дела о незаконном выводе средств за рубеж, в рамках которого проходят обыски в центральном офисе и дилерских центрах «Рольфа», владельцы компании получали предложения продать бизнес. Об этом заявил РБК основатель и председатель совета директоров группы компаний Сергей Петров.

«Может быть какое-то желание рейдерства, потому что поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены», — сказал он, комментируя причины возбуждения уголовного дела, фигурантами которого являются сам Петров и экс-глава «Рольфа» Татьяна Луховецкая. По словам Петрова, уголовное дело касается вывода средств за рубеж в 2014 году: якобы «Рольф» переплатил при покупке одного актива, оценив его в 4 млрд руб., хотя по оценкам следствия он стоил «несколько сотен миллионов».

«[Мы] регулярно получали [предложения о продаже «Рольфа»] в процессе всяких выемок. Предложения поступали с осени 2018 года», — сказал основатель «Рольфа». Но все такие разговоры Петров «прерывал». «Во-первых, я сейчас не имею отношение к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров. — РБК). Компания сейчас у кипрского траста (сын Петрова Александр владеет «Рольфом» через кипрский траст. — РБК). Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — подчеркнул он.

Сотрудники Следственного комитета пришли в центральный офис и дилерские центры «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге утром 27 июня. В «Рольфе» РБК сообщили, что в четверг, 27 июня, правоохранительные органы блокировали доступ к рабочим местам и телефонам и вывели на улицу сотрудников минимум одного подразделения. «Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне», — рассказал РБК руководитель направления PR «Рольфа» Павел Носов.