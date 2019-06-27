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Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Автопроизводитель из-за реструктуризации производства уволит 12 тыс. человек. Основная часть сокращений придется на Великобританию, Германию и Россию
Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании. Автопроизводитель планирует к концу 2020 года сократить количество заводов в Европе с 24 до 18.

Как отмечает Bloomberg, Ford уволит в общей сложности около 20% персонала. Основная часть сокращений придется на Великобританию, Германию и Россию.

О планах Ford реорганизовать убыточный бизнес стало известно в январе. Продажи Ford по итогам 2018 года упали в два с половиной раза. В марте Ford Sollers сообщил о закрытии производства легковых автомобилей в России. Завод в Набережных Челнах (Татарстан), выпускающий модели Fiesta и Ecosport, прекратил работу 3 июня. На всеволожском заводе в Ленинградской области 20 июня остановлено производство Focus и Mondeo. До конца июня будет прекращен выпуск кроссоверов Kuga и Explorer в Елабуге. Производство фургонов Transit в рамках инвестконтракта в особой экономической зоне «Алабуга» планируется сохранить.

Бизнес
Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

В июне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Ford выставит на торги заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, отметив, что компания полностью погасила кредит Внешэкономбанка и может реализовать их таким образом. В апреле глава Минпромторга назвал среди претендентов на заводы Ford корейский Hyundai.

Теги: Ford, сокращения
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