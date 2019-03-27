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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Ford уходит налегке Почему прекращается производство легковых моделей марки в России и что это для нее значит
Ford прекращает производство легковых автомобилей в России на фоне падения продаж. Два завода компании будут закрыты. Что это означает для российского авторынка и регионов, где были размещены производства Ford, — в материале РБК
Фото: Егор Алеев / ТАСС

​Что решили в Ford Sollers

Компания Ford Sollers, совместное предприятие американского производителя Ford Motor Company и группы «Соллерс» Вадима Швецова, к концу июня 2019 года завершит производство легковых автомобилей в России и закроет два из трех своих автозаводов — в Набережных Челнах в Татарстане и во Всеволожске в Ленинградской области, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в городе Елабуга. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба компании. Ford прекратит не только производство, но и импорт легковых автомобилей в Россию.

Совместное предприятие сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) — производство Ford Transit продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга», указано в сообщении.

Почему принято решение свернуть производство

Такое решение было принято акционерами СП в рамках реструктуризации бизнеса, «Соллерс» получит 51% Ford Sollers, у Ford останется 49% (сейчас у американской компании контроль в СП). «Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России», — заявил исполнительный вице-президент и президент Европейского, Ближневосточного и Африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг (его слова приводятся в сообщении).

О желании Ford реорганизовать убыточный бизнес в Европе, в том числе в России, стало известно в январе 2019 года. Российский рынок легковых автомобилей в последние годы был под сильным давлением, а его восстановление оказалось более медленным, чем ожидалось, и сопровождалось смещение спроса в сторону более дешевых моделей, говорится в сообщении Ford на сайте компании. Продажи легковых автомобилей снижались четыре года подряд (в 2013–2016 годах), за это время рынок сократился более чем вдвое — с 2,8 млн в 2012 году до 1,4 млн штук в 2016-м, а по итогам прошлого года он вырос лишь до 1,8 млн, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Сколько автомобилей продавал и производил Ford в России

Продажи Ford упали сильнее рынка по сравнению с рекордным 2012 годом — в 2,5 раза, до 53 234 автомобилей по итогам 2018 года, а рыночная доля сократилась с 4,5 до 3%. Для сравнения, южнокорейская Kia продала в прошлом году 227 тыс. автомобилей, Hyundai — 175,8 тыс.

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«Это привело к недозагрузке заводов Ford Sollers и недостаточному возврату на инвестированный капитал», — указывает Ford. Суммарная мощность трех заводов составляет около 360 тыс. автомобилей в год, и еще один способен производить до 105 тыс. двигателей в год.

Продажи LCV-моделей, наоборот, продолжили расти, за последние три года они выросли более чем на 200%, что позволило этим машинам выйти в лидеры сегмента среди иномарок, сообщает Ford Sollers. Ford оценивает свою долю на рынке легкого коммерческого транспорта России в 15%.

Что будет с заводами Ford и их работниками

Завод во Всеволожске был построен в 2002 году, на нем производились Focus и Mondeo, а в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. На моторном заводе в Елабуге выпускались двигатели для Kuga, Explorer, Transit и Tourneo. Их остановка приведет «к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций», говорится в пресс-релизе СП.

Общая численность работников Ford Sollers составляет 3700 человек, сколько из них будет уволено, представители СП не раскрывают

Ford намерен потратить на выплаты сотрудникам и поставщикам подлежащих закрытию заводов в России около $200 млн, заявила американская компания. В ее сообщении указано, что выплаты будут сделаны наличными, причем значительная часть придется на выплаты при увольнении, а их планируется провести в 2019 году.

Власти Ленинградской области заявляют, что готовы к закрытию завода. «Компания не раз говорила о том, что площадка в Ленобласти может быть закрыта. Для нас это будет не очень приятное решение, хотя Ford не является крупным налогоплательщиком. Так, налоговые отчисления в региональный бюджет в прошлом году составили 150 млн руб. при том, что весь бюджет области — 150 млрд руб. Для нас важно сохранить гарантии компенсационных выплат и все гарантии перед трудовым коллективом», — сказал журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На заводе Ford во Всеволожске работают 960 человек, из них 500 — жители Ленобласти.

Комментируя планы компании, председатель первичной профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволожске ​Михаил Сергеев заявил, что профсоюз будет добиваться выплаты для уволенных сотрудников компенсации в размере двух годовых окладов: «Это наше основное требование, если нам ничего более интересного администрация не предложит. 2 апреля у нас начинаются переговоры».

На площадках в Татарстане, по данным ТАСС, могут сократить почти тысячу сотрудников.

По данным «Ведомостей», закрытые заводы будут проданы, основные претенденты — компании, которые уже имеют автопроизводство в России. Представитель Ford Sollers это не комментирует.

Несмотря на прекращение производства и экспорта легковых автомобилей, Ford Sollers «подтверждает, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме», говорится в сообщении компании.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Ford, Автомобили, «Форд Соллерс Холдинг», массовые сокращения
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