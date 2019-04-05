Мантуров назвал претендентов на заводы уходящего из России Ford

Судьба заводов Ford в России решится в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «РИА Новости».

«Интересанты всегда есть на любой продукт. Нужно вопрос еще дополнительно прорабатывать, чтобы не предвещать события, давайте дадим время — будем говорить, что в течение месяца-двух коллеги договорятся», — сказал Мантуров.

На вопрос, заинтересован ли корейский Hyundai в площадке во Всеволожске, Мантуров ответил: «В том числе».

Представитель Hyundai в разговоре с РБК отказалась от комментариев.