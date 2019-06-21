Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах

Автоконцерн Ford выставит на торги российские заводы во Всеволожске и Набережных Челнах. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Компания полностью погасила кредит Внешэкономбанка и может реализовать данные заводы через торги, уточнил он. Автоконцерн продолжит работу в рамках специнвестконтракта в Алабуге. Там будут производиться модели Ford Transit. «Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны», — добавил министр.

Мантуров отказался прогнозировать, кто именно станет участником торгов.

В апреле глава Минпромторга назвал среди претендентов на заводы Ford корейский Hyundai. Компания имеет шансы занять место во Всеволожске.

В марте Ford Sollers сообщил о закрытии производства легковых автомобилей в России. Завод в Набережных Челнах (Татарстан), выпускающий модели Fiesta и Ecosport, прекратил работу 3 июня. На всеволожском заводе в Ленинградской области 20 июня остановилось производство машин Focus и Mondeo.