Компания Ford Sollers продаст заводы в России

За проведением коммерческих переговоров по продаже заводов следит правительство, отметил вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее Ford Sollers сообщала о закрытии двух из трех заводов в России

Фото: Светлана Холявчук / ТАСС

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс». Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Мы стимулируем эти коммерческие переговоры, но не больше — это исключительно коммерческие переговоры между хозяйствующими субъектами», — сказал он. Козак отметил, что в правительстве спокойно относятся к этому вопросу, поскольку знают, что «другие автопроизводители готовы купить эти автоплощадки, которые освобождаются».

Вице-премьер добавил, что вопросом реструктуризации кредита Ford Sollers, привлеченного на строительство этих заводов, еще предметно не занимались.

О том, что переговоры о продаже двух планирующихся к закрытию заводов Ford Sollers ведутся, сказала и замгендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика. «Рассматривается [продажа]. Но мы не можем сказать, с кем ведутся переговоры, потому что переговоры ведет Ford», — заявила она РБК.

Сделка по реструктуризации СП Ford Sollers будет безденежная, но потом предусмотрены инвестиции в развитие производства и локализацию, добавила она.