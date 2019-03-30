Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,09 65,08 EUR Нал. 74,43 73,12 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 163,42 -15,58 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Лидер сборной России по биатлону получил травму перед чемпионатом мира Спорт, 15:01 Компания Ford Sollers продаст заводы в России Бизнес, 14:34 UC Rusal не получил предложение от «Норникеля» о снижении дивидендов Бизнес, 14:20 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 14:07 «Енисей» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Рубином» Спорт, 14:00 Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным Политика, 13:52 Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300 Общество, 13:32 Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Политика, 13:25 Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет Политика, 13:15 Логинов с четырьмя промахами победил на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:01 В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш Общество, 12:59 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 12:48 Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России Экономика, 12:43 Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Экономика, 12:09
Бизнес ,  
0 
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
За проведением коммерческих переговоров по продаже заводов следит правительство, отметил вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее Ford Sollers сообщала о закрытии двух из трех заводов в России
Фото: Светлана Холявчук / ТАСС

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс». Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Мы стимулируем эти коммерческие переговоры, но не больше — это исключительно коммерческие переговоры между хозяйствующими субъектами», — сказал он. Козак отметил, что в правительстве спокойно относятся к этому вопросу, поскольку знают, что «другие автопроизводители готовы купить эти автоплощадки, которые освобождаются».

Вице-премьер добавил, что вопросом реструктуризации кредита Ford Sollers, привлеченного на строительство этих заводов, еще предметно не занимались.

О том, что переговоры о продаже двух планирующихся к закрытию заводов Ford Sollers ведутся, сказала и замгендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика. «Рассматривается [продажа]. Но мы не можем сказать, с кем ведутся переговоры, потому что переговоры ведет Ford», — заявила она РБК.

Сделка по реструктуризации СП Ford Sollers будет безденежная, но потом предусмотрены инвестиции в развитие производства и локализацию, добавила она.

Заводы, которые будут закрыты, останутся у Ford Sollers и будут проданы на рынке, сообщал источник газеты «Ведомости». По его словам, переговоры по заводам ведутся с теми, кто уже владеет автопроизводством в России. Задолженность Ford Sollers перед ВЭБ, основным кредитором компании, будет выплачивать само совместное предприятие. Источник добавил, что Ford Sollers уже представила банку план реструктуризации и погашения долга.

Бизнес
Ford уходит налегке

«Ford обратился к нам, это интересное предложение. Мы сейчас в плотном диалоге, серьезно обсуждаем различные варианты с Ford и с теми, кто является партнерами Ford в России», — сообщал 26 марта глава ВЭБа Игорь Шувалов (цитата по «РИА Новости»). В 2011 году банк предоставил Ford Sollers 36 млрд руб., в 2015 году стало известно еще о 13,5 млрд руб. Текущая задолженность СП перед ВЭБом не раскрывается.

Ранее стало известно, что к концу июня 2019 года Ford Sollers перестанет производить легковые автомобили в России и закроет два автозавода в Татарстане и Ленинградской области, а также завод по производству двигателей в Елабуге. Также Ford остановит импорт легковушек в Россию, при этом производство легкого коммерческого транспорта (LCV) продолжится на заводе в особой экономической зоне «Алабуга». Причиной стала реструктуризация бизнеса: 51% будет владеть Ford Sollers, а Ford оставит за собой 49%.
Авторы: Тимофей Дзядко, Григорий Дубов, Елена Сухорукова
Теги: Ford Sollers, Автомобильные заводы, легковые автомобили, Дмитрий Козак, ВЭБ
Материалы по теме
Ford выплатит рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов $200 млн
Бизнес
Профсоюз будет добиваться выплаты работникам завода Ford оклада за 2 года
Общество
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter