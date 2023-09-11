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Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК

Глава ВТБ: у Объединенной судостроительной корпорации «огромная финансовая дыра»
У ОСК, которая перешла под управление ВТБ, много проблем, в том числе «огромная финансовая дыра» и отсутствие достоверной отчетности, заявил Андрей Костин. Но «старые дыры» должно закрыть государство, а не ВТБ, считает он
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), месяц назад перешедшая под управление ВТБ, — одна из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство, заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин, недавно избранный председателем совета директоров ОСК. «Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», — перечисляет банкир.

По его словам, практически все контракты ОСК с заказчиками убыточные, а вся отрасль судостроения все время «на подсосе государства». У корпорации, по данным Костина, отсутствует единая достоверная финансовая отчетность, и надо брать каждое предприятие и судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности. Сейчас ВТБ в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков — Минобороны, «Росатома» и так далее. Банку дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК.

Президент Владимир Путин еще год назад, в августе 2022 года, критиковал тогдашнего главу ОСК Алексея Рахманинова, руководившего корпорацией с июня 2014 года, за убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?» — спросил он в ходе совещания по судостроению, которое проводилось на фоне введения против России международных санкций из-за специальной военной операции на Украине.

К работе ОСК есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка, сказал Путин уже спустя год, 10 августа 2023 года, на встрече с Костиным: «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании».

«Сегодня у компании огромные финансовые проблемы, а это значит, что управление не было эффективным (23 августа новым главой ОСК был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков вместо Рахманова. — РБК). Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали. А сейчас у нас серьезные проблемы», — рассказал глава ВТБ в интервью РБК. В качестве примера он приводит двигатели, которых в России нет ни для авиации, ни для судостроения.

«Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка», — сказал Костин. По его словам, о докапитализации «будет дискуссия» в правительстве, но «даже не очень щедрый Минфин» признает, что поддержка нужна. «Я хочу, чтобы представители министерства с самого начала участвовали в анализе и смотрели сами. Против документов не попрешь», — заключил банкир. При этом ВТБ, если «надо будет», будет кредитовать компанию.

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По оценкам Костина, в ОСК и судостроительную отрасль в целом нужно вложить от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за пять—семь лет.

«Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее — при правильной работе — нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях», — пообещал Костин. Еще одна из «больных тем» для ОСК — это сроки строительства, добавляет он: «Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому».

По итогам 2022 года выручка ОСК по МСФО снизилась на 8,7%, до 350 млрд руб., из-за того, что часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием на фоне срыва поставок комплектующих. Компания получила около 20 млрд руб. убытка.

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