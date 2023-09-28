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Костин заявил об использовании на верфях ОСК немецких станков 1932 года

Банкир Костин: на верфях ОСК используются 90-летние станки из Германии
На верфях ОСК используются станки, которым больше 90 лет, заявил глава ВТБ Андрей Костин после поездки на эти заводы. В августе госбанк получил корпорацию в управление, а Костин возглавил ее совет директоров
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин 28 сентября рассказал о том, что на петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) используются устаревшие станки, в том числе со времен Второй мировой войны. «Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают, но не все, к счастью, но много, 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям соответственно. И там люди с гордостью говорят: «Вот у нас станок, ему девяносто лет». Я говорю: «Ну это же не исторический памятник», — сообщил банкир, выступая на VII Московском финансовом форуме.

В августе 2023 года президент Владимир Путин на встрече с Костиным поддержал передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК, которая принадлежит правительству. По его словам, сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». Тогда президент подчеркнул, что рассчитывает на ВТБ при решении проблем судостроительной корпорации: «Есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании».

Уже через две недели после этой встречи бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен гендиректором ОСК, а Костин — возглавил ее совет директоров. 11 сентября глава ВТБ говорил в интервью РБК об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства: «Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому». Структурная перестройка верфей ОСК только началась, сказал Костин 28 сентября. Ранее он оценивал необходимые инвестиции в развитие компании и отрасли в целом на уровне от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за пять—семь лет.

ОСК была образована по указу Путина в 2007 году. В нее входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, которые находятся по всей стране. Корпорация строит как боевые корабли, военно-морскую технику и вооружения, так и гражданские суда: ледоколы, транспортные, научно-исследовательские, аварийно-спасательные корабли, а также технику для освоения континентального шельфа.

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Теги
Виктория Елетина, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Андрей Костин ОСК оборудование станки судостроение
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